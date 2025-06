Personelle Veränderungen beim TSV Kromsdorf

Zur neuen Saison verstärkt sich die zweite Mannschaft des TSV Kromsdorf mit einem erfahrenen Offensivspieler: Fabian Wöllner wechselt zum TSV II. Fabian begann seine Karriere als F-Junior beim SV 90 Ballstedt und spielte ab 2009 im Herrenbereich für den Verein. Bis zur Saison 2019/20 absolvierte er dort 70 Punktspiele in der 2. Kreisklasse und erzielte dabei 22 Tore (ab 13/14 Seit Datenpflege von Fupa). Mit seiner Ballsicherheit, Übersicht und starken Schusstechnik soll er das Offensivspiel der Kromsdorfer Zweiten bereichern. Der Verein freut sich auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit mit Fabian.

Verlassen wird der TSV dagegen Florian Scholz (22), der zum SV Fortuna Großschwabhausen wechselt. Scholz ist ein talentierter Abwehrspieler, der in der abgelaufenen Saison verletzungsbedingt nur zehn Pflichtspiele (acht in der Ersten, zwei in der Zweiten Mannschaft) absolvieren konnte. Bevor er zum TSV kam, sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Thüringenliga und Landesklasse beim SC 1903 Weimar. Der Verein bedankt sich herzlich für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute – sowohl sportlich als auch privat.