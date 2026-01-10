Personelle Veränderungen beim Spitzenreiter der Landesklasse

– Foto: Imago Images

Beim FC Strausberg, der die Tabelle der Landesklasse Nord anführt, gibt es eine personelle Veränderung. Dies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

Helmut Fritz scheidet aus dem Vorstand des FCS aus! Noch im Jubiläumsjahr Mitte Dezember 2025 ereilte uns überraschend die Nachricht, dass Helmut Fritz seine Ämter im Vorstand aufgibt und aus persönlichen Gründen nicht mehr in der Lage sein wird, weiter für unseren Verein tätig zu sein. Der FCS bedankt sich herzlich für sein außerordentliches Engagement, seine wertvolle Arbeit und seinen Beitrag zum Sportbetrieb und zur Gemeinschaft.

Der 59-jährige war seit Ende 2021 im Vorstand als sportlicher Leiter des Männerbereichs aktiv und verantwortete als solcher die erfolgreiche Fokussierung auf den eigenen Nachwuchs. Unter ihm gelangen die doppelten Aufstiege der ZWEETEN, sowie die Plätze 3, 2 und derzeit 1 der ERSTEN. Sein stets offenes Ohr für Spieler, Trainer sowie ehrenamtlich Engagierte war Wegweiser für eine positive Vereinsentwicklung. Verein und Vorstand bedauern den Schritt sehr, respektieren jedoch die persönlichen Beweggründe von Helmut. Wir danken ihm für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, seine Geduld, Expertise und seinen unermüdlichen Einsatz im Sinne des Vereins.