Personelle Veränderungen beim Hessenligisten VfB Marburg

Marburg. Der VfB Marburg musste nach einer insgesamt enttäuschenden Saison drei Partien „nachsitzen“, dann war der Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga am Pfingstmontag doch geschafft und Planungssicherheit hinsichtlich der zukünftigen Klassenzugehörigkeit hergestellt. Kurz darauf stehen die ersten personellen Veränderungen für die neue Saison fest. Der Kader für die neue Runde soll nicht nur verjüngt, sondern auch in der Breite besser aufgestellt werden.