Personelle Veränderungen bei zwei Bezirksligisten

SV Ebersbach (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SV Ebersbach verabschiedet sich vorübergehend von Finn Mainka. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wird für ein Jahr nach Argentinien gehen, um dort sein Studium fortzusetzen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Finn war in der vergangenen Saison fester Bestandteil des Bezirksliga-Teams. Mit 28 Einsätzen in der Spielzeit 2024/25 hat er gezeigt, dass er ein wichtiger Baustein der Offensive ist. Seine Dynamik, sein Zug zum Tor und sein unermüdlicher Einsatz machten ihn zu einem echten Publikumsliebling. Nun begibt sich Finn auf eine spannende persönliche und akademische Reise. Auch wenn er uns sportlich natürlich fehlen wird, wünschen wir Finn für sein Auslandsjahr alles Gute, viele unvergessliche Erlebnisse und freuen uns schon jetzt auf seine Rückkehr und seine Zusage für den Sommer 2026. Sportlicher Leiter Johannes Scherr: „Ich durfte Finn schon früh beim SV Ebersbach trainieren. Wir haben gemeinsam viele besondere Momente und große Erfolge erlebt. Finn ist einer der talentiertesten Jugendspieler, die wir in den letzten Jahren hatten, ehrgeizig, klug und mit ganzem Herzen Ebersbacher. Wir sind unglaublich stolz auf ihn und gönnen ihm diese einmalige Chance in Argentinien. Natürlich wird er uns fehlen, sportlich wie menschlich. Ich freue mich jetzt schon darauf, ab Sommer 2026 wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.“ Mach’s gut, Finn und bis bald im rot-weißen Trikot!

