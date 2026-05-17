Personelle Veränderungen bei vier Teams aus der Region

– Foto: Joachim Koschler

Der TSV Wendlingen begrüßt in der Kreisliga A1 Neckar/Fils mit Robin Beck einen erfahrenen Offensivspieler zurück. Der 33-Jährige kommt vom TSV Weilheim und soll im offensiven Mittelfeld sowie auf den Flügeln zusätzliche Qualität bringen. Beck formuliert sein Ziel unmissverständlich: der Aufstieg. Mit Erfahrung, Ehrgeiz und klarer Vorbereitung will er seinen Beitrag leisten. Für Wendlingen ist seine Rückkehr eine Verstärkung mit Ambition und Persönlichkeit. Der Verein erhält einen Spieler, der offensive Variabilität und Führungsanspruch verbindet.

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SG Reutlingen

Die SG Reutlingen meldet für die Bezirksliga Alb den ersten Neuzugang. David Petrosyan wechselt von der zweiten Mannschaft der Young Boys Reutlingen an den Ententeich. Der 21-jährige Rechtsfuß ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, torgefährlich und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung im Aktivenbereich mit. Ausgebildet wurde er in der Jugendakademie des TSV Betzingen, wo er technische und taktische Grundlagen erhielt. In einem verjüngten SG-Kader könnte Petrosyan früh eine wichtige Rolle übernehmen.

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TSV Flacht

Der TSV Flacht kann in der Kreisliga A2 Enz/Murr weiter mit Jonathan Zuber planen. Der 27-jährige Rechtsverteidiger kam im Winter nach einer längeren fußballerischen Pause zur Mannschaft und erarbeitete sich sofort einen Stammplatz. In zehn Einsätzen sammelte er bereits zwei Tore und zwei Vorlagen. Vor allem Athletik, Zweikampfstärke und Kopfballspiel zeichnen ihn aus. Für Flacht ist seine Zusage ein wichtiges Signal: Der Winterneuzugang hat sich schnell eingefügt und bleibt nun Teil des schwarz-blauen Weges.

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SG Nagold-Nord

Bei der SG Nagold-Nord ist die Heimkehr perfekt. Zsolt Balogh kehrt zur neuen Saison zu seinem Heimatverein SV Pfrondorf Mindersbach und damit auch zur SG zurück. Nach seiner Zeit beim FC Altburg bringt er Bezirksliga-Erfahrung, Spielübersicht und Qualität am Ball mit. In der Kreisliga B1 Nordschwarzwald soll Balogh eine tragende Rolle übernehmen, junge Spieler führen und weiterentwickeln. Seine Rückkehr ist deshalb sportlich wie menschlich ein Gewinn – ein vertrautes Gesicht kommt zurück.

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