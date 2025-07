Personelle Veränderungen bei vier Teams aus der Region

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Zum Trainingsauftakt kann unsere 1.Mannschaft 2.Neuzugänge vermelden! Vom TSV Beuren wechselt Jannik Heim zum TVU und vom AC Catania Kirchheim kehrt Salvatore Trombetta zurück zum TVU !! Herzlich Willkommen beim TVU Jannik und Salva! Desweiteren bekommen auch einige noch A-Jugend Spieler in der Vorbereitung die Chance sich bei den Aktiven zu zeigen! Bedanken und verabschieden möchten wir uns auch bei unseren Abgängen Dominik Signus ( FC Frickenhausen) und Marvin Petzi ( TSV Oberboihingen 2). Viel Erfolg bei der neuen Herausforderung!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Harthausen (Kreisliga A2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Klares Signal zum Saisonstart! Fabio Roßricker bleibt auch in der Saison 25/26 Trainer der dritten Mannschaft des TSV Harthausen. Und das Beste: Das gesamte Team hält ihm die Treue. Gemeinsam in Schwarz und Rot – mit voller Leidenschaft und starkem Zusammenhalt in die neue Spielzeit!

+++

+++

TSV Hessental (Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der TSV Hessental darf zum Ende der Wechselfrist den Transfer von Johannes Said bekanntgeben. „Jojo“ ist Hessentaler mit rot-weißer Vergangenheit und durchlief einige unserer Jugendmannschaften. Zuletzt war er eine tragende Säule unserer A-Jugend, sowohl als Spieler als auch als Betreuer. Nach einem Aktiven-Jahr in Sulzdorf zieht es den 20-Jährigen zurück unter den Einkorn. Wir freuen uns auf einen weiteren, jungen, talentierten Hessentaler im Verein.

+++

+++

TV Kemnat (Kreisliga B1 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Verstärkung für neue Höhenflüge aus den Jugendabteilungen des SV Fellbach, SSV Reutlingen und VfL Kaltental. Wir sind stolz, drei Youngsters mit viel Spielpotential in der TVK-Familie willkommen heißen zu dürfen. ALEKS bringt überzeugende Durchschlagskraft und eine feine Technik mit und wird den TVK in der Offensive stärker machen. Mit seiner guten Übersicht und Kreativität wird JOAH unser starkes zentrales Mittelfeld noch stärker machen. Bei FABIAN liegen die Stärken in der defensiven Zweikampfführung. Er hat aber auch ein vorzügliches Passspiel und kann auch kreative Bälle aus der letzen Reihe spielen. Schön, dass ihr dabei seid – wir freuen uns auf eine erfolgreiche neue Saison mit euch!

+++

+++