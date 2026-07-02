Personelle Veränderungen bei drei Kreisligisten aus der Region

– Foto: Robert Stolz

Der FV Kirchheim aus der Kreisliga B7 Enz/Murr verstärkt seine Defensive mit Marvin Becker. Der 31-jährige Defensivspieler wechselt von der SGM Walheim/Gemmrigheim zum FVK und bringt Erfahrung, Laufstärke und Vielseitigkeit mit. Becker ist vor allem auf der linken Abwehrseite zuhause, kann aber auch in der Innenverteidigung oder auf der offensiven Außenbahn eingesetzt werden. Mit seinen Qualitäten soll er der Mannschaft auf und neben dem Platz wichtige Impulse geben.

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SF Jebenhausen

Die Sportfreunde Jebenhausen aus der Kreisliga B7 Neckar/Fils gehen mit Nico Kuttler als spielendem Co-Trainer in die kommende Saison. Der bisherige Kapitän trägt seit zwei Jahren das Trikot der Sportfreunde und übernimmt nun seine erste Trainerstation. Gemeinsam mit Cheftrainer Manuel Tamas komplettiert er das Trainerteam. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in Rechberghausen. Kuttler soll als Spieler und Co-Trainer Verantwortung übernehmen und den angestrebten Angriff auf die Kreisliga A mitgestalten.

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TSG Verrenberg

Die TSG Verrenberg aus der Kreisliga A3 Franken verabschiedet Adam Schütze, Elvin Turkovic und Denny Haspel. Schütze wechselt nach einem Jahr zur SG Sindringen/Ernsbach und sucht dort die Herausforderung in der Bezirksliga. Turkovic kehrt zur TSG Öhringen II zurück. Haspel schließt sich nach zweieinhalb Jahren dem TSV Waldbach an. Er hatte großen Anteil am sportlichen Erfolg der vergangenen Jahre. Die TSG bedankt sich bei allen drei Spielern für Einsatz, Teamgeist und gemeinsame Momente.

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