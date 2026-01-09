Personelle Neuigkeiten in Holzheim vor Auftritt in der Halle

Die HSG ist in die Wintervorbereitung gestartet. – Foto: Hubert Wilschrey

Witterungsbedingt musste für die Holzheimer SG zum Trainingsauftakt am 6. Januar eine Mehrzweckhalle herhalten. Über Fitnesskurse, Einheiten in der Soccerhalle und den Budenzauber bei der Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich-Neuss soll nun schrittweise die körperliche Basis für die zweite Saisonhälfte gelegt werden. Aktuell rangiert der Oberliga-Aufsteiger nämlich noch auf einem direkten Abstiegsplatz.

Erfolgserlebnisse trotz Sieglosserie Sechs sieglose Partien in Folge zum Ende der Hinrunde geben Trainer Jesco Neumann dennoch keinen Anlass zur Schwarzmalerei. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein verweist er vielmehr auf Teilerfolge gegen Top-Teams wie die SpVg Schonnebeck (2:2) und Ratingen 04/19 (3:3). "Diese Emotionen, die dahinterstecken, passen nicht zu einer richtigen Durststrecke. Wir haben einfach in den vermeintlich einfacheren Spielen oder gegen unsere Tabellennachbarn unser A-Spiel nicht durchgebracht."

Der Auftritt gegen Dingden missfiel Neumann besonders. – Foto: Hubert Wilschrey

Besonders die 0:1-Pleite gegen den SV BW Dingden kommt dem Coach dafür in den Sinn, was seine Mannschaft aus seiner Sicht "komplett vergurkt" habe. "Wenn du das gewonnen hättest, dann stehst du sogar vor Dingden und man würde dieses Gespräch ganz anders führen, weil man halt über dem Strich steht." Solche Rückschläge dienen den in der Oberliga größtenteils noch unerfahrenen Holzheimern vorerst als Lernprozess. "Letztes Jahr in der Landesliga hattest du vielleicht sogar einen Großteil der Spiele, wo du auch einfach mit 90 oder 95 Prozent zu Werke gehen konntest. Das ist jetzt anders. Die Liga ist so brutal."

Neue Gesichter in Holzheim Für Teil zwei des Oberliga-Abenteuers finden sich unterdessen neue Gesichter in Holzheim ein. Als ein für die Region wohl noch unbekannter Name kommt der 19-jährige Paul-Joel Sauer. "Das ist ein Top-Junge", gibt sich Neumann begeistert. "Er kommt aus Dormagen, wollte eigentlich in die USA gehen hatte sich schon in der Hinrunde bei uns fit gehalten. Das kommt jetzt aber nicht zustande. Er hat im Sommer seinen Vertrag beim FC Gütersloh aufgelöst und ist dann wieder hierhergezogen." Nach Jugendstationen unter anderem beim Chemnitzer FC, TuS Königsdorf und Fortuna Köln soll Sauer nun in Holzheim sein fußballerisches Zuhause finden. Zudem kommen mit Dion Gutaj (TSV Meerbusch, 15 Einsätze in der laufenden Saison) und Mohamad Hegi (SC St. Tönis) zwei ligainterne Verstärkungen.

Zwei der drei Neulinge: Paul-Joel Sauer (li.) und Dion Gutaj. – Foto: Verein