Personelle Neuausrichtung beim SV Aschwarden

– Foto: Jan Albers

Der Bezirksliga-Aufsteiger SV Aschwarden stellt sich für die Rückrunde im Trainerbereich neu auf. Nachdem Sven Sohn, der das Team im Sommer zum Aufstieg führte, den Verein verlassen hat, übernehmen Erik Albers und Steffen Dietrich die Verantwortung als gleichberechtigtes Duo.

Während Albers bereits in der Hinrunde zum Trainerstab gehörte, wechselt Dietrich aus der aktiven Spielerrolle in das Traineramt. Er verfügt über weitreichende Erfahrung als Spieler bis in die Oberliga und war bereits 2013/2014 als Spielertrainer für den SV Aschwarden tätig. Ob er in der Rückrunde weiterhin selbst auf dem Platz stehen wird, soll sich während der laufenden Vorbereitung entscheiden. Die Entscheidung für die Doppelspitze begründet der Verein mit dem Wunsch nach einer effizienten Arbeitsweise: „Nach der Trennung von Sven war es der große Wunsch aller Beteiligten wieder einen zweiten Trainer zu installieren um die Aufgaben in der Bezirksliga sinnvoll aufzuteilen.“

Trotz des aktuellen Rückstands von drei Punkten auf die Nicht-Abstiegsplätze blickt das neue Gespann optimistisch auf die kommenden Aufgaben: „In dieser Konstellation und mit großer Motivation wird der Kampf um den Klassenerhalt angenommen“, so der Verein auf der eigenen Homepage. In Bezug auf den scheidenden Trainer Sven Sohn betonte der Verein die Notwendigkeit einer Veränderung, würdigte aber gleichzeitig seine langjährige Arbeit: „Nach der langen gemeinsamen Zeit wollte der Verein einen neuen sportlichen Impuls setzen. Von daher wird Sven Sohn zukünftig nicht mehr die 1.Herren trainieren. Für die vielen erfolgreichen Jahre spricht der Vorstand dem 40-Jährigen seinen Dank aus. Er hat sich menschlich immer absolut vorbildlich und loyal verhalten. Wir hoffen, dass Sven seine Kompetenzen im Verein in anderer Rolle zu gegebener Zeit wieder einbringt.“