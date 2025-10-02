Personelle Kontinuität ist eine der großen Stärken des FV Tennenbronn

Der FV Tennenbronn tritt am Sonntag, 15.15 Uhr, in der Fußball-Bezirksliga beim SV Hinterzarten an. Trainer Sebastian von Au hat mit seinem Team erst ein Spiel verloren, das soll noch lange so bleiben.

Diese eine Niederlage hat Sebastian von Au abgehakt. So gut es eben geht für einen ambitionierten Trainer. Beim 1:4 gegen den FC Löffingen habe sein Team nicht schlecht gespielt, aber der Kontrahent habe zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. "Und dann handelt es sich bei Löffingen eben um keine verkehrte Mannschaft", sagt von Au lächelnd.