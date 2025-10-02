Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Tennenbronner stehen in Hinterzarten vor einer schweren Aufgabe. – Foto: Wolfgang Scheu
Personelle Kontinuität ist eine der großen Stärken des FV Tennenbronn
Der FV Tennenbronn tritt am Sonntag, 15.15 Uhr, in der Fußball-Bezirksliga beim SV Hinterzarten an. Trainer Sebastian von Au hat mit seinem Team erst ein Spiel verloren, das soll noch lange so bleiben.
Diese eine Niederlage hat Sebastian von Au abgehakt. So gut es eben geht für einen ambitionierten Trainer. Beim 1:4 gegen den FC Löffingen habe sein Team nicht schlecht gespielt, aber der Kontrahent habe zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. "Und dann handelt es sich bei Löffingen eben um keine verkehrte Mannschaft", sagt von Au lächelnd. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.