Personelle Kontinuität beim WSC Frisia

– Foto: Wiebke Kreinig

Der Wilhelmshavener SC Frisia setzt auf der Torhüterposition ein Zeichen für Stabilität. Wie der Verein aus der Bezirksliga Weser-Ems (Staffel 2) über seine sozialen Kanäle bekannt gab, wird Sascha Theil auch in der kommenden Spielzeit für die Jadestädter auflaufen. Der erfahrene Schlussmann gilt vereinsintern als Identifikationsfigur.

Theil begründete seine Entscheidung mit der engen Verbundenheit zum Verein und seinem Wunsch, die Entwicklung der Mannschaft weiterhin zu unterstützen. Er wolle seine Erfahrung gezielt nutzen, um die jüngeren Akteure im Kader zu unterstützen und den eingeschlagenen sportlichen Kurs des Klubs mitzugestalten.

Die Verlängerung des „Urgesteins“ ist für die sportliche Leitung ein wichtiger Baustein in der Kaderzusammenstellung für die Saison 2026/27. Neben der sportlichen Qualität auf der Linie verspricht sich der WSC Frisia von Theils Verbleib vor allem Führungskraft innerhalb der Kabine.