Personelle Änderungen beim Landesliga-Meister und Bezirksligisten

Nochmals Transfernews von unserem 1. FC Frickenhausen. Dominik Signus wechselt vom TV Unterboihingen zu unseren Blau-Weißen. Zuvor spielte der 33-Jährige für den TSV Köngen. Dominiks Lieblingspositionen sind im linken oder rechten Mittelfeld, wo er durch Schnelligkeit, Durchsetzungsvermögen und gute Flanken hervorsticht. Der routinierte Rechtsfuß ist Fan des VfB Stuttgart und wohnt in Wernau.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

VfB Friedrichshafen (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Next Generation! Die Vorbereitungen für die neue Verbandsligasaison laufen auf Hochtouren.

Unser Anspruch bleibt klar: Junge Talente aus der eigenen Jugend in die aktive Mannschaft integrieren – Jahr für Jahr! Mit großer Freude begrüßen wir Enes Basbaz und Narciss Ezawou im Kader der ersten Mannschaft. Beide haben seit ihrer Jugend das VfB-Trikot getragen, nun gehen sie den nächsten Schritt – mit Herz, Einsatz und echter VfB-DNA! Willkommen im Team, Jungs! Wir sind stolz auf euch und freuen uns auf eure Entwicklung in der neuen Saison!

Sport-Union Neckarsulm (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Herzlich Willkommen in Neckarsulm: Nils Rein!

