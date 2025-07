Personelle Änderungen bei gleich zwei Bezirksligisten

Der fünfte „Neue“ ist ein Rückkehrer. Edi kommt nach zwei Jahren bei der TSG Münsingen wieder zurück zum SVL. Der 30 Jährige wird vor allem unsere Außenbahn, sowohl offensiv als auch defensiv verstärken. Sein Stärke ist seine Athletik, die er bereits in den fünf Jahren, die er beim SVL verbrachte, stets einzusetzen wusste. Edi selber sagt zum Wechsel: „Der SV Lautertal ist meine Heimat. Es ist ein tolles Gefühl, wieder mit Trainer Andy und den großartigen Spielern zusammen zu sein. Ich möchte versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen.“

SV Deckenpfronn (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)

SV Deckenpfronn

Mit Marco Völler verlieren wir einen stets engagierten Spieler, der mit zwei Bezirkspokalsiegen, dem Titel in der Bezirksliga 2022 sowie der Meisterschaft mit dem SVD II in der vergangenen Saison in seinen vier Jahren beim SVD einige Erfolge feiern konnte. Er möchte nun seinem Heimatclub, unseren Nachbarn vom SV Oberjesingen, zum Wiederaufstieg verhelfen, damit wir vielleicht schon übernächste Saison wieder ein Derby gegeneinander spielen dürfen. Lieber Marco, vielen Dank für deine Tore in den 146 Spielen für den SVD. Du warst immer fleißig und hast dich nicht unterkriegen lassen. Schade, dass deine Zeit beim SVD nun zu Ende geht.

Daniil Kurkov ist erst zu Beginn der Saison nach Deckenpfronn gewechselt und verlässt uns nach einer Spielzeit schon wieder. Er kehrt zurück zum GSV Maichingen. Vielen Dank, lieber Daniil für deine Paraden in 32 Spielen im SVD-Trikot.

Des Weiteren wird uns Michael Sterle verlassen. Er plagt sich seit geraumer Zeit mit Verletzungen und konnte deswegen seit einigen Monaten kein Fußball spielen. Für ihn geht es zurück nach Holzgerlingen.

Weiter geht es mit Leon Stickel. Der 21-jährige war ebenfalls nur eine Saison bei uns. Leider warf ihn eine Verletzung Anfang des Jahres zurück. Er kommt auf 20 Spiele für den SVD. Wir hoffen, dass du bald wieder fit bist und wieder auf dem Platz angreifen kannst. Wenn auch nicht mehr in Grün-Weiß. Er wechselt nämlich zurück zum VfL Stammheim.

Ihm gleich tut es unser Co-Trainer Michael Heldmayer. Auch er verlässt uns nach einer Saison wieder Richtung Stammheim. Der Familienvater und hat angekündigt fußballerisch etwas kürzer treten zu wollen. Als Routinier hater sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und war als erfahrener Bezirksliga-Recke eine wichtige Stütze für diese erfolgreiche Saison. Er absolvierte insgesamt 45 Spiele für den SVD.

Dann gibt es noch haben wir Jan Modjesch. Der Flügelspieler kam vor zwei Jahren aus Hildrizhausen zu uns und war immer ein Gewinn fürs Team. Ob von Beginn an oder von der Bank: Mit seiner Schnelligkeit war er immer ein Aktivposten auf dem Feld. Nun möchte er beim TSV Hildrizhausen wieder zu alter Stärke zurückfinden.

FV 08 Unterkochen (Bezirksliga Ostwürttemberg)

FV 08 Unterkochen

Der FV 08 Unterkochen freut sich, zur kommenden Saison Niklas Kopp im Team begrüßen zu dürfen!🎉“Koppe“ wird ab Sommer das Trikot in Grün-Weiß tragen und unsere Abwehrreihe verstärken! Willkommen am Häselbach Koppe!

