Personelle Änderungen bei drei Kreisligisten und einem Bezirksligisten

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Schwieberdingen (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Abgänge - Herren 1: Vincenzo Balbi, unser italienisches Mentalitätsmonster, hatte sich nach seinem ersten Kreuzbandriss zwischenzeitlich zurück kämpfen können. Dann die Horrordiagnose: Ein erneuter Kreuzbandriss. Der 21-jährige verlässt den TSV zwar als Spieler, nicht jedoch als treuer Fan und Zuschauer. Wir freuen uns jeder Zeit dich wieder zu sehen in unserer schönen Felsenberg Arena, lieber Vince! Wir wünschen dir alles Gute, weiterhin viel Glück und eine gute Genesung! Danke für die schönen Momente, deine Leidenschaft und deinen Einsatz auf und neben dem Platz Vince!

+++

+++

TSV Mähringen (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Aus der Jugend in den Aktivenbereich | Willkommen bei den Aktiven, Jakob! Mit Jakob Fleckenstein rückt ein weiteres Talent aus der eigenen Jugend in den Aktivenbereich auf! Der Innenverteidiger wird in der kommenden Saison erste Erfahrungen in unserer zweiten Mannschaft sammeln und sich weiterentwickeln. Jakob hat sich in der A-Jugend unter dem Trainerteam Rümmele, Motika und Biyai zu einem sehr starken Innenverteidiger entwickelt und nun den nächsten Schritt vor sich. Schön, dass du bei uns bleibst Jakob. Wir freuen uns auf deine nächsten Schritte beim TSV!

+++

+++

TV Neidlingen (Kreisliga A2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Heute heißt es Abschied nehmen – nicht nur von großartigen Spielern, sondern von echten Persönlichkeiten, die unseren Verein über Jahre geprägt haben. Mit dem Ende dieser Saison beenden Tobias (Giga) Böhm, Michael (Chuck) Aust, Daniel Maier, Patrick Class, Fabian Latzko, Dennis (Heile) Heilemann, Peter Pfauth, Markus (Kussele) Sekan, Benedict (Götz) Sorwat und Marco (Högge) Männer ihre aktive Karriere. Es ist schwer in Worte zu fassen, was ihr für unser Team und den Verein bedeutet habt. Ihr wart mehr als nur Leistungsträger – ihr wart Vorbilder, Kämpfer und Freunde. Ob auf dem Platz mit vollem Einsatz oder abseits davon mit Herz und Charakter – ihr habt Spuren hinterlassen, die bleiben. Wir sagen: Danke für unzählige Emotionen, für eure Treue und für jeden einzelnen Moment im Trikot!

+++

+++