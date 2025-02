Personelle Änderung ab dem Sommer in Rütenbrock

Personelle Veränderungen im Herrenbereich für die Saison 25/26



In der Winterpause hat der VfL Rütenbrock die Gelegenheit genutzt, um einige personelle Veränderungen im Herrenbereich vorzunehmen. Teammanager Pascal Esders äußerte sich zu den neuen Entwicklungen und betonte die strategische Ausrichtung des Vereins.



„Wir haben frühzeitig die Gespräche mit Vitali Malsam gesucht, da wir davon überzeugt sind, dass er der Richtige für unseren Weg ist. Wir wussten, dass Vitali auch mit anderen Vereinen in Kontakt stand und interessante Angebote hatte. Desto mehr freut es mich, den gemeinsamen Weg, nach guten und dann doch kurzen Gesprächen, über den Sommer hinaus weitergehen zu können“, so Esders.