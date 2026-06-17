Personell & optisch im neuen Gewand: Schalding startet mit 0:3-Pleite

Kurz vorm Testauftakt stellten die Schaldinger ihre neuen Trikots für die kommende Saison vor. Die Quintessenz nach der Präsentation: Anders! Und das ist auch so beabsichtigt. Der SVS will auch rein optisch ein Zeichen setzen und eine neue Ära einleiten.

Die sportliche Erkenntnis nach den ersten 90 Testminuten lautet wenig überraschend: Es gibt noch viel zu tun bis zum Saisonstart in rund einem Monat. Schalding begann recht gefällig, Richtung Pause wurden dann die Jahn-Youngsters immer besser. Ein Treffer wollte aber hüben wie drüben nicht gelingen und so ging`s torlos in die Kabinen.

Zur Pause wurde auf beiden Seiten kräftig durchgewechselt, was dem Spielfluss bei den Regensburgern aber weniger Abbruch tat, als auf Seiten des SVS. Schlussendlich schoss der SSV noch einen deutlichen 3:0-Erfolg heraus. Der neue Cheftrainer Heiko Schwarz konnte erste Erkenntnisse gewinnen: "Das war heute nach zwei gemeinsamen Trainingseinheiten wichtig, vor allem für unsere Neuzugänge, dass sie sehen, wo in der Bayernliga die Trauben hängen, und dass noch viel Arbeit vor uns liegt. In der ersten Halbzeit haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Nach der Pause fehlte uns dann gegen eine sehr gute, spritzige und wache Jahn-Mannschaft der Mut, Fußball zu spielen. Wir haben einige Fehler gemacht und dann auch zu Recht drei Treffer kassiert. Freilich hängen wir das Ganze jetzt aber auch nicht zu hoch."