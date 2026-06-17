Personell & optisch im neuen Gewand: Schalding startet mit 0:3-Pleite

Testspielauftakt für den SV Schalding-Heining! Am heutigen Mittwochabend hat der neuformierte SVS um den neuen Coach Heiko Schwarz auf dem Gelände der DJK Straßkirchen eine erste Standortbestimmung abgegeben. Gegen die Profireserve des SSV Jahn Regensburg aus der Bayernliga Nord setzte es dabei vor der sehr ordentlichen Kulisse von 250 Zuschauern nach torloser erster Hälfte letztlich verdient eine 0:3-Niederlage.
Zur Pause wurde auf beiden Seiten kräftig durchgewechselt, was dem Spielfluss bei den Regensburgern aber weniger Abbruch tat, als auf Seiten des SVS. Schlussendlich schoss der SSV noch einen deutlichen 3:0-Erfolg heraus. Der neue Cheftrainer Heiko Schwarz konnte erste Erkenntnisse gewinnen: "Das war heute nach zwei gemeinsamen Trainingseinheiten wichtig, vor allem für unsere Neuzugänge, dass sie sehen, wo in der Bayernliga die Trauben hängen, und dass noch viel Arbeit vor uns liegt. In der ersten Halbzeit haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Nach der Pause fehlte uns dann gegen eine sehr gute, spritzige und wache Jahn-Mannschaft der Mut, Fußball zu spielen. Wir haben einige Fehler gemacht und dann auch zu Recht drei Treffer kassiert. Freilich hängen wir das Ganze jetzt aber auch nicht zu hoch."
Für die Jahn-Youngsters war es ein gelungener Abschluss des Trainingslagers in Breitenberg. Coach Lukas Baumer kam fast ins Schwärmen, zumal der SSV im Offensivbereich überwiegend mit 16- und 17-Jährigen agierte: "Vom Ergebnis und von der Spielweise her ist es top gelaufen. Wir haben genau unseren Fußball auf den Platz bekommen – und das schon nach einer Woche miteinander. Es war sehr intensiv, wir haben einen dominanten Auftritt hingelegt und einen sehr schnellen Fußball gespielt. Ein super Start für uns miteinander. Es macht richtig Spaß, die Jungs haben richtig Bock und entwickeln sich täglich. So ein Ergebnis wie heute hilft weiter, damit wir diesen Weg mit noch mehr Konsequenz und Glaube gehen. Ich bin rundum glücklich, dass wir mit der blutjungen neuen Mannschaft – alle Spieler kommen aus unserem NZL – direkt so ein Ergebnis und vor allem so eine Leistung bringen."
Alles auf einen Blick:
SSV Jahn Regensburg II – SV Schalding-Heining 3:0 (0:0)
SSV Jahn Regensburg II: Benjamin Lottes (46. Marvellous Ugwuanena), Henrik Heid (46. Christian Koch), Felix Albrecht (46. Hong Lac Luong Thanh), Samuel Hasa (46. Abaz Mazrekaj), Josef Totschnig (46. Noa Rettich) (67. Jakob Krauss), Raphael Steudtner (46. Michel Kircher), Björn Zempelin (46. Mubin Limkoski), Leon Hoffmann (46. Joel Lehmeier), Redon Zani (46. Maximilian Kapp), Niklas Schicha (46. Zsombor Raki), Besmir Bilali (46. Lenny Müller)
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Christoph Szili (46. Thomas Schacherbauer), Quirin Stiglbauer, Erkam Hoxha (46. Rafael Oslislo), Niklas Heininger, Michel Schiedermair (46. Andras Mityko), Daniel Zillner, Fabian Stahl (46. Hannes Hobelsberger), Laban Saeed (46. Lukas Bauer), Markus Gallmaier (46. Marius Niederländer)
Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Abaz Mazrekaj (62. Foulelfmeter), 2:0 Christian Koch (68.), 3:0 Hong Lac Luong Thanh (83.)