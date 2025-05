"Personell gehen wir am Stock" - Letzte Chance für Petershütte

Und genau so soll es auch weiter gehen, wenn es nach Dogan geht: "Wir wollen unsere Hausaufgaben machen, um den Wettbewerb gerecht zu werden. Ich erwarte volle Intensität und wir werden nicht nachlassen." Aktuell ist der Ligaprimus seit sieben Partien ohne Punktverlust.

Auf der anderen Seite waren die vergangenen Wochen für Petershütte sehr hart. "Personell gehen wir am Stock und ohne die A-Jugend wären die letzten Wochen gar nicht möglich gewesen." so Sascha Dempwolf, Trainer des Aufsteigers. Durch zuletzt drei Niederlagen in Serie verlor man etwas den Anschluss an die Konkurrenz und müsste in zwei Partien fünf Punkte aufholen für den Klassenerhalt.

Das wird gegen das absolute Top-Team sehr schwer, was auch das 0:5 im Hinspiel gezeigt hat. Es geht um die Art und Weise, wie Petershütte die letzten Ligaspiele angehen wird. "Wir wollen uns in den letzten zwei Heimspiel so gut wie möglich vorm eigenen Publikum verkaufen." so Dempwolf. Dabei stehen über dem Kader noch einige Fragezeichen.

So oder so. Sollte Petershütte nicht gewinnen, so wäre der Aufsteiger wieder abgestiegen. Anpfiff ist am Sonntag um 15.00 Uhr