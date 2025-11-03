Personell angeknockt – und eine 1:4-Pleite

Victoria Clarholz hat am Freitag im vorgezogenen Spiel der Fußball-Oberliga bei Westfalia Rhynern mit 1:4 (1:3) verloren. „Das deutliche Ergebnis wird unserer Leistung leider nicht gerecht“, sah Trainer Christian Lichte sein Team unter Wert geschlagen, zumal die Clarholzer vor und früh nach dem Anpfiff mit empfindlichen Personalproblemen zu kämpfen hatten.

Im Tor der Victoria feierte Paul-Gabriel Fleseriu sein Saisondebüt, weil Stammkeeper Nils Hahne kurzfristig wegen muskulärer Probleme passen musste, und bereits nach zehn Minuten schied Samy Benmbarek mit einer Gesichtsverletzung aus, die er sich im Zweikampf mit einem Gegenspieler zugezogen hatte. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste bereits mit 0:1 (5.) hinten, obwohl die Victoria laut Lichte vielversprechend in die Partie gestartet war. Nick Flock, der seinen angeschlagen Sturmpartner René Michen zum Leidwesen der Victoria nicht an seiner Seite wusste, glich prompt zum 1:1 (16.) aus, nachdem sich die Clarholzer über die linke Seite durchgespielt hatten.

Flock und Janis Büscher tauchten weitere Male gefährlich vor dem Tor der Westfalia auf, blieben aber erfolglos. Ein perfekt getretener Freistoß durch Johannes Thiemann zum 2:1 (41.) bedeutete stattdessen den nächsten Rückschlag. Nur drei Minuten später traf Wladimir Wagner zum 3:1-Halbzeitstand.

Markus Baum, der nach einer Verletzung in einem Kopfballduell mit einem Turban zunächst weitergespielt hatte, blieb zur Halbzeit in der Kabine, und mit Hakan Kocabas kam nach Fleseriu der nächste A-Junior bei der Victoria zum Einsatz. Zwei Lattentreffer durch Philipp Lamkemeyer und Markus Pollmann verdeutlichen, wie sehr sich die Clarholzer auch nach Wiederbeginn gegen die Niederlage wehrten, aber es traf nur noch Michael Wiese zum 4:1 für die Westfalia (60.).

Victoria Clarholz: Fleseriu – Benmbarek (10. D. Aygün), Linnemann, Baum (46. Kocabas) – S. Aydin, Kahraman – Papenfort (67. van der Veen), Yilmaz, Büscher (71. Pollmann) – Lamkemeyer, Flock (80. Schulte).

Tore: 1:0 Karyagdi (5.), 1:1 Flock (16.), 2:1 Thiemann (41.), 3:1 Wagner (44.), 4:1 Wiese (60.).