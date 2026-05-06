Personalwechsel bei Bornreihe: Dähnenkamp kehrt zurück, Waldow geht

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Beim Landesligisten SV Blau-Weiß Bornreihe nehmen die Planungen für die kommende Saison konkrete Formen an. Während der Verein mit Justin Dähnenkamp einen hochkarätigen Rückkehrer für die Offensive vermeldet, steht mit Michel Waldow ein Abgang im zentralen Mittelfeld fest.

Nach drei Jahren beim Oberligisten SV Atlas Delmenhorst kehrt Justin Dähnenkamp im Sommer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 29-jährige Angreifer, der bereits in der Spielzeit 2022/2023 mit 27 Saisontoren maßgeblich am damaligen Oberliga-Aufstieg der Bornreiher beteiligt war, entschied sich für den Schritt zurück ins Teufelsmoor.

Dähnenkamp startete seine Herrenkarriere beim FC Hagen/Uthlede. Nach starken Jahren in der Landesliga (u. a. 13 Tore / 10 Assists in der Saison 17/18) gelang ihm in der Oberliga-Saison 18/19 der endgültige Durchbruch: Mit 17 Treffern in 27 Spielen machte er überregional auf sich aufmerksam. Nach seiner starken Oberliga-Quote versuchte er sich beim VfB Oldenburg in der Regionalliga Nord, kam dort jedoch über eine Jokerrolle (6 Einsätze) nicht hinaus. Es folgten kürzere Stationen beim OSC Bremerhaven und dem Heeslinger SC, bevor er im Herbst 2021 den Weg zurück ins Teufelsmoor einschlug. Bei den „Moorteufeln“ fand er zu alter Stärke zurück. In der Saison 2022/23 lieferte er einen Karriere-Bestwert ab: 27 Tore in 32 Landesliga-Spielen, womit er maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft und dem Aufstieg hatte. Seit 2023 läuft Dähnenkamp für den Traditionsverein Atlas Delmenhorst auf. Auch eine Liga höher trifft er verlässlich.

Michel Waldow wechselt zum TSV Etelsen

Gleichzeitig steht ein Abgang im Mittelfeld fest: Michel Waldow verlässt die Blau-Weißen und schließt sich zur neuen Saison dem TSV Etelsen an. Der 28-Jährige, der in der laufenden Saison zehn Einsätze in der Landesliga Lüneburg für Bornreihe sowie vier Partien für die Reserve in der Kreisliga absolvierte, sucht am Schlosspark eine neue Herausforderung.