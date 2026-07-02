Personalupdate zum Trainingsauftakt

– Foto: Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat am Donnerstag offiziell die Sommervorbereitung auf die Saison 2026/27 eingeläutet. Zum Auftakt standen für die Profis zunächst ein Intervall-Lauftest sowie das erste Fotoshooting für die neuen Autogrammkarten auf dem Programm.

Andi Hoti (Sprunggelenk) und Sidi Sane (Oberschenkel) konnten aufgrund ihrer Blessuren aus der Vorsaison nicht an der Laufeinheit teilnehmen und werden zunächst individuell an die Belastung herangeführt. Dies gilt ebenfalls für Mehmet Can Aydin, der Probleme an der Ferse hat, zeitnah aber wieder einsteigen soll.

Mit dabei waren neben den Neuzugängen Noah Katterbach, Yann Sturm, Samuele di Benedetto, Tristan Wagner, Benjamin Uphoff, Nick Bodon, Damjan Kovacevic und Jan Urbich auch die Leih-Rückkehrer Justin Duda, Sanoussy Ba und Jona Borsum. Darüber hinaus gehört U23-Akteur Hugo Luis Afonso auch weiterhin zum Trainingskader der Profimannschaft.

Frederik Jäkel schließt in der kommenden Woche sein Rehaprogramm in München ab und wird planmäßig am 13. Juli zur Mannschaft stoßen.

Glory Kiveta kehrt zur Eintracht zurück





Zum Start der Sommervorbereitung gibt es zudem eine weitere personelle Nachricht: Eintracht Braunschweig hat Stürmer Glory Kiveta verpflichtet. Der 20-Jährige kehrt nach vier Jahren beim Hamburger SV an die Hamburger Straße zurück. Bereits von 2017 bis 2022 lief der Angreifer für verschiedene Nachwuchsmannschaften der Löwen auf. Kiveta unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 und gilt ab Sommer 2027 als Local-Player.

„Glorys Weg haben wir beim Hamburger SV aufmerksam verfolgt. Er bringt gute Anlagen und Potential mit und wird die Sommervorbereitung planmäßig größtenteils bei den Profis absolvieren. An Spieltagen ist er grundsätzlich für unsere U23 vorgesehen. Wir freuen uns, dass wir mit Glory einen interessanten Perspektivspieler hinzugewinnen konnten“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Einordnung zum Local-Player-Status





Aktuell verfügen Justin Duda und Jona Borsum sowie ab sofort Leonard Laatsch über einen entsprechenden Local-Player-Vertrag. Gemäß den Lizenzierungsbestimmungen des Bundesliga e.V. müssen vier Spieler mit einem solchen Vertrag im Kader geführt werden. Eintracht Braunschweig wird informieren, sobald feststeht, welcher weitere Nachwuchsspieler einen Local-Player-Vertrag erhält.





So geht es weiter





Am Freitag setzt die Mannschaft die Leistungsdiagnostik fort. Am Vormittag stehen verschiedene Leistungstests im Rehazentrum des Städtischen Klinikums Braunschweig auf dem Programm, ehe am Nachmittag erstmals auch der Ball ins Spiel kommt. Die öffentliche Trainingseinheit auf dem B-Platz beginnt um 17 Uhr inklusive anschließendem Grillen mit Fans und Mannschaft.





Das erste Testspiel der Sommervorbereitung bestreiten die Löwen am Sonntag, 5. Juli. Dann ist die Mannschaft ab 17 Uhr beim Landesligisten Freie Turner Braunschweig zu Gast.