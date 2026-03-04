Personalumbruch bei Viktoria Kelsterbach

Patrick Schmidt steht nur noch bis Sommer an der Seitenlinie bei Viktoria Kelsterbach. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Viktoria Kelsterbach hat sich dazu entschlossen sich personell für die Saison 2026/27 neu aufzustellen. Das hat der Kreisoberligist in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Demnach hat sich Patrick Schmidt (37), Trainer der Ersten Mannschaft, dafür entschieden, seine Tätigkeit zum Ende der Saison niederzulegen. Ab Sommer sollen Carlo Rubino (41) als Cheftrainer und Mehmet Arslan (35) als Co-Trainer gemeinsam dem Verein wieder zu Stabilität verhelfen.

Rubino ist bereits seit fünf Jahren als Jugendtrainer im Verein tätig. "Durch seine bald fünf Jahre andauernde Tätigkeit im Viktoria-Jugendbereich kennt er sich im Verein bestens aus", heißt es in der Pressemitteilung der Viktoria. Mehmet Arslan ist der Verein ebenfalls gut bekannt. Er durchlief die komplette Jugend bei Viktoria und sammelte zuletzt Erfahrung als Trainer bei der SG Kelkheim, wo er bereits mit einigen seiner neuen Kollegen zusammengearbeitet hat. Kontinuität gibt es auf der Position des Torwarttrainers: Hier wird Holger Voigt (53) dem Verein weiterhin zur Verfügung stehen.

Daniel Niedermann tritt kürzer

Auch auf der Ebene der sportlichen Leitung stellt sich der Verein neu auf. Hier tritt Denis Lehmann (39) die Nachfolge von Daniel Niedermann (32) an, der nicht mehr zur Wiederwahl am 23. April antritt, jedoch noch bis zum Ende der Saison das Tagesgeschäft fortführen wird. Lehmann war bis zum Sommer 2024 Jugendtrainer bei der Viktoria, hatte dadurch schon Berührungspunkte mit den Strukturen und verschiedenen Gesichtern im Verein. Daniel Niedermann, der bereits seit 2010/11 aktiv im Verein ist, und im vergangenen Sommer mit dem Gedanken an ein Kürzertreten spielte, nimmt sich nun aus familiären Gründen zurück, bleibt dem Verein nach eigener Aussage aber weiterhin eng verbunden. "Ich stehe den neuen Verantwortlichen mit Rat und Tat zur Seite, sie sollen aber vor allem ihre eigenen Ideen einbringen“, sagt Niedermann.

Viktoria steht vor anspruchsvollen Wochen

In der aktuellen Saison steht die Viktoria auf dem 14. Tabellenplatz und befinden sich somit in bedrohlicher Nähe zu den Abstiegsrängen. Laut Niedermann hat die Saison die ein oder andere überraschende Wendung genommen: „Ich habe mit einer Positionierung im Mittelfeld gerechnet. Die ersten zwei Spiele waren gut, aber dann kommst du irgendwann in so einen Negativlauf. Ich bin aber positiv gestimmt, dass wenn ein paar Verletzte wiederkommen, wir auch wieder in die Spur finden.“ Aktuell befinden sich Mario Cosso (Kreuzbandriss), Zahari Nevenov Mihaylov (Knieverletzung) und Martin O'Connor (Achillessehnenriss) auf der Verletztenliste. Trotzdem sei er von der „Qualität des Kaders überzeugt“ und habe bereits im Testspiel gegen die TSG 1846 Kastel (2:2) gute Ansätze gesehen, die „Mut für die kommenden Aufgaben machen“.