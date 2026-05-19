Personalsorgen vor Traditionsduell FC Sulingen empfängt RSV Rehburg – Rosenthal spricht von „extrem am Limit“ von red · Heute, 07:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Wenn der FC Sulingen am Dienstagabend den RSV Rehburg empfängt, steht für beide Mannschaften tabellarisch nur noch wenig auf dem Spiel. Dennoch sieht Trainer Stefan Rosenthal dem Nachholspiel mit Ehrgeiz entgegen – trotz erheblicher personeller Probleme.

„Im Moment sind wir personell wirklich extrem am Limit“, sagte Rosenthal vor der Partie. Die Situation beschreibt er drastisch: „Wenn man es salopp sagen will: Wir sind knapp bei Kasse.“ Aktuell stünden lediglich „13 Feldspieler zur Verfügung“. Die Ursachen dafür seien vielfältig: „Wir haben zwei Gelb-Rot-Sperren, dazu kommen Abiturprüfungen, Verletzungen und berufliche Ausfälle.“ Unterstützung aus der zweiten Mannschaft sei ebenfalls kaum möglich. „Das macht die Situation natürlich nicht einfacher“, so Rosenthal.

Trotzdem wolle er die Lage nicht als Ausrede verstanden wissen: „Ich möchte der Mannschaft auch gar kein Alibi liefern.“ Der sportliche Ehrgeiz bleibe bestehen: „Trotzdem ist der Ehrgeiz natürlich weiterhin da, die Spiele gewinnen zu wollen.“ Sogar ein eigener Einsatz des Trainers scheint nicht ausgeschlossen. „Vielleicht komme ich dadurch sogar noch selbst zu meinem Debüt in diesem Jahr“, sagte Rosenthal mit einem Augenzwinkern. „Ein paar Mal habe ich schon auf der Bank gesessen, aber ehrlich gesagt würde ich mir das gerne ersparen.“