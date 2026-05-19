Personalsorgen vor Traditionsduell

Wenn der FC Sulingen am Dienstagabend den RSV Rehburg empfängt, steht für beide Mannschaften tabellarisch nur noch wenig auf dem Spiel. Dennoch sieht Trainer Stefan Rosenthal dem Nachholspiel mit Ehrgeiz entgegen – trotz erheblicher personeller Probleme.
„Im Moment sind wir personell wirklich extrem am Limit“, sagte Rosenthal vor der Partie. Die Situation beschreibt er drastisch: „Wenn man es salopp sagen will: Wir sind knapp bei Kasse.“ Aktuell stünden lediglich „13 Feldspieler zur Verfügung“.
Die Ursachen dafür seien vielfältig: „Wir haben zwei Gelb-Rot-Sperren, dazu kommen Abiturprüfungen, Verletzungen und berufliche Ausfälle.“ Unterstützung aus der zweiten Mannschaft sei ebenfalls kaum möglich. „Das macht die Situation natürlich nicht einfacher“, so Rosenthal.
Trotzdem wolle er die Lage nicht als Ausrede verstanden wissen: „Ich möchte der Mannschaft auch gar kein Alibi liefern.“ Der sportliche Ehrgeiz bleibe bestehen: „Trotzdem ist der Ehrgeiz natürlich weiterhin da, die Spiele gewinnen zu wollen.“
Sogar ein eigener Einsatz des Trainers scheint nicht ausgeschlossen. „Vielleicht komme ich dadurch sogar noch selbst zu meinem Debüt in diesem Jahr“, sagte Rosenthal mit einem Augenzwinkern. „Ein paar Mal habe ich schon auf der Bank gesessen, aber ehrlich gesagt würde ich mir das gerne ersparen.“
Auch unabhängig von der Tabellensituation misst Rosenthal der Begegnung Bedeutung bei: „FC Sulingen gegen Rehburg – das ist einfach ein traditionsreiches Bezirksliga-Duell, das es gefühlt schon ewig gibt.“ Beide Teams könnten die Partie entsprechend befreit angehen. „Vielleicht wird es sogar ein unterhaltsames Spiel für die Zuschauer, weil beide Mannschaften mit offenem Visier spielen können.“
Mit 42 Punkten liegt Sulingen aktuell auf Rang sieben, Rehburg folgt mit 38 Punkten auf Platz neun. Für Rosenthal ist die Ausgangslage klar: „Wenn man auf die Tabelle schaut, haben wir die Möglichkeit, Platz sieben zu festigen und Rehburg am Saisonende sicher hinter uns zu lassen.“
Auch Rehburgs Trainer Mike Friedrich blickt selbstbewusst auf die Partie. „Wir wollen dabei an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen“, sagte Friedrich vor dem Auswärtsspiel. Sein Ziel formuliert er klar: „Unser Ziel ist es, uns in Sulingen nicht zu verstecken.“
Trotz personeller Einschränkungen reist Rehburg mit Selbstvertrauen an: „Wir fahren mit einem kompakten Kader, aber gleichzeitig auch mit breiter Brust dorthin.“ Entscheidend sei zuletzt vor allem die Geschlossenheit gewesen: „Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, dass geschlossene Mannschaftsleistungen am Ende Punkte bringen – und genau das haben wir zuletzt gezeigt.“
Mit dieser Herangehensweise wolle seine Mannschaft auch in Sulingen auftreten. „Ich wünsche beiden Mannschaften ein faires und gutes Spiel“, sagte Friedrich abschließend.