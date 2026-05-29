Personalsorgen vor schwieriger Auswärtsaufgabe

Rehburg reist personell geschwächt an, will in Neuenkirchen aber dennoch etwas Zählbares mitnehmen.
Wenn der RSV Rehburg am Sonnabend beim TV Neuenkirchen antritt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt Niederlagen hinnehmen mussten. Allerdings in unterschiedlicher Größenordnung: Rehburg unterlag unter der Woche beim FC Sulingen knapp mit 1:2, Neuenkirchen kassierte beim VfL Bückeburg eine deutliche 0:6-Niederlage.
Für die Gäste steht die Aufgabe auch deshalb unter schwierigen Vorzeichen, weil Trainer Mike Friedrich auf mehrere Spieler verzichten muss. „Am Samstag sind wir beim TV Neuenkirchen zu Gast. Personell reisen wir dabei mit einem etwas geschwächten Kader an. Uns fehlen einige Spieler aufgrund von Gelbsperren, dazu kommen noch ein paar Ausfälle wegen privater Termine wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern.“
Trotz der angespannten Personalsituation will Rehburg die Reise nicht als Pflichttermin verstehen. „Trotzdem werden wir alles geben und versuchen, das Beste für den RSV Rehburg herauszuholen“, betonte Friedrich.
Die tabellarische Ausgangslage spricht leicht für die Gastgeber. Neuenkirchen belegt mit 51 Punkten Rang vier, Rehburg steht mit 38 Zählern auf Platz neun.
Für die Gäste geht es dennoch darum, trotz der personellen Ausfälle konkurrenzfähig zu bleiben und in Neuenkirchen etwas Zählbares mitzunehmen. Friedrich setzt dabei vor allem auf die Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft: „Wir werden sehen, was am Ende dabei herauskommt, aber die Mannschaft wird auf jeden Fall alles investieren.“