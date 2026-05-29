Personalsorgen vor schwieriger Auswärtsaufgabe TV Neuenkirchen empfängt den RSV Rehburg von red · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Rehburg reist personell geschwächt an, will in Neuenkirchen aber dennoch etwas Zählbares mitnehmen.

Wenn der RSV Rehburg am Sonnabend beim TV Neuenkirchen antritt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt Niederlagen hinnehmen mussten. Allerdings in unterschiedlicher Größenordnung: Rehburg unterlag unter der Woche beim FC Sulingen knapp mit 1:2, Neuenkirchen kassierte beim VfL Bückeburg eine deutliche 0:6-Niederlage. Für die Gäste steht die Aufgabe auch deshalb unter schwierigen Vorzeichen, weil Trainer Mike Friedrich auf mehrere Spieler verzichten muss. „Am Samstag sind wir beim TV Neuenkirchen zu Gast. Personell reisen wir dabei mit einem etwas geschwächten Kader an. Uns fehlen einige Spieler aufgrund von Gelbsperren, dazu kommen noch ein paar Ausfälle wegen privater Termine wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern.“

Morgen, 17:00 Uhr TV Neuenkirchen TV Neuenkirchen RSV Rehburg Rehburg 17:00 PUSH