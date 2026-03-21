Personalsorgen vor Halbfinale: Köln bangt um mehrere Offensivkräfte

Nur noch eine Hürde trennt die U19 des 1. FC Köln vom nächsten großen Coup: Mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg - Alle Infos dazu - würden die „Geißböcke“ am Sonntag ins Finale des DFB-Pokals einziehen. Die Ausgangslage ist jedoch komplizierter, als sie auf den ersten Blick scheint.

Der Weg ins Halbfinale hat gezeigt, dass mit den Kölnern zu rechnen ist. Beim 2:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt bewies die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck nicht nur Qualität, sondern auch Reife. Nun winkt die Rückkehr auf die ganz große Bühne – dorthin, wo der FC 2023 bereits triumphierte.

Doch vor dem möglichen Finaleinzug wartet mit Wolfsburg ein Gegner auf Augenhöhe. Beide Teams führen ihre Gruppen in der Hauptrunde zur Deutschen Meisterschaft an, beide verfügen über individuell starke Spieler – und beide kennen sich bereits aus Testspielen -Wir berichteten -. „Die Wolfsburger sind ein starker Gegner“, betont Ruthenbeck. „Wir haben einmal gegen sie gewonnen und einmal verloren.“ Seine klare Botschaft: „Wir brauchen in jedem Fall einen guten Tag.“

Vor allem offensiv reist der FC nicht ohne Fragezeichen nach Wolfsburg. Mehrere Schlüsselspieler stehen auf der Kippe. Fynn Schenten kämpft nach einer Erkältung um seine Einsatzfähigkeit, Thierry Karadeniz war zuletzt mit der Nationalmannschaft unterwegs und Maik Afri Akumu wird nach seiner Weisheitszahn-OP wohl nur als Joker zur Verfügung stehen. Dazu kommen weitere Ausfälle, die die personellen Optionen einschränken.

Für Ruthenbeck bedeutet das: umdenken. „Gerade in der Offensive haben wir ein paar Themen“, gibt der Trainer zu. „Wir müssen unser Spiel etwas anders aufbauen, mehr Ballbesitz haben, um ins letzte Drittel zu kommen.“ Eine Herausforderung – aber keine Ausrede.

Trotz der angespannten Personalsituation bleibt die Zielsetzung klar. Köln will ins Finale – und traut sich das auch zu. „Im Halbfinale sind nur noch Mannschaften, die den Pokal gewinnen können“, sagt Ruthenbeck. „Wir haben die gleichen Chancen wie Wolfsburg.“

Am Ende könnte genau das den Unterschied machen: der Glaube an die eigene Stärke – und ein guter Tag.