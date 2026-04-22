Personalsorgen und fehlende Konstanz: BFC kämpft gegen den Absteig Der Buchholzer FC steht in der Frauen-Bezirksliga vor dem Abstieg in die Kreisliga. Nach Jahren in der Spitze des Bezirks kämpft die Mannschaft nun mit Personalsorgen und ausbleibenden Ergebnissen. von FuPa Lüneburg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Felix Schlikis

Jahrelang gehörte die erste Frauenmannschaft des Buchholzer FC zu den stärksten Teams im Landkreis Harburg und im Bezirk Lüneburg. In der Saison 2019/20 spielte der Verein noch in der Oberliga Niedersachsen West. Wegen Spielermangels zog sich der BFC anschließend freiwillig zwei Klassen zurück und tritt seit der Saison 2020/21 in der Bezirksliga Lüneburg Ost an. Nun droht der nächste Rückschlag.

Nach 18 Spielen steht die Mannschaft von Trainerin Nataly Barlage mit nur acht Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Besonders bitter verlief das vergangene Wochenende. Das Auswärtsspiel gegen Spitzenreiter SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn konnte der Buchholzer FC nicht antreten. Die Partie wurde mit 5:0 für den Tabellenführer gewertet. Für Barlage war die Absage jedoch alternativlos. „Wir wären gerne angetreten, aber selbst mit Spielerinnen aus unserer zweiten Mannschaft sind wir nicht auf elf Spieler gekommen, so mussten wir uns kampflos geschlagen geben.“

Dass die Mannschaft nach Jahren im oberen Tabellenbereich nun am Ende der Liga steht, führt die Trainerin auf mehrere Ursachen zurück. Vor allem die personelle Situation habe dem Team in dieser Saison zugesetzt. „Wir hatten viel Verletzungspech, oft mussten wir auf Spieler verzichten. Dadurch hatten wir viele Rotationen und so konnten wir uns phasenweise schwer einspielen.“ Die fehlende Eingespieltheit spiegelt sich auch in den Zahlen wider. „Kurz gesagt - wir haben zu wenig Punkte gesammelt. Das resultiert zum einen daraus, dass wir teilweise zu wenig Tore schießen, zum anderen fangen wir uns aber auch zu viele Tore, weshalb wir leider oftmals leer ausgegangen sind, auch wenn wir ein gutes Spiel abgeliefert haben.“