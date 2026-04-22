Personalsorgen und fehlende Konstanz: BFC kämpft gegen den Absteig

Jahrelang gehörte die erste Frauenmannschaft des Buchholzer FC zu den stärksten Teams im Landkreis Harburg und im Bezirk Lüneburg. In der Saison 2019/20 spielte der Verein noch in der Oberliga Niedersachsen West. Wegen Spielermangels zog sich der BFC anschließend freiwillig zwei Klassen zurück und tritt seit der Saison 2020/21 in der Bezirksliga Lüneburg Ost an. Nun droht der nächste Rückschlag.
Nach 18 Spielen steht die Mannschaft von Trainerin Nataly Barlage mit nur acht Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Besonders bitter verlief das vergangene Wochenende. Das Auswärtsspiel gegen Spitzenreiter SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn konnte der Buchholzer FC nicht antreten. Die Partie wurde mit 5:0 für den Tabellenführer gewertet.
Für Barlage war die Absage jedoch alternativlos. „Wir wären gerne angetreten, aber selbst mit Spielerinnen aus unserer zweiten Mannschaft sind wir nicht auf elf Spieler gekommen, so mussten wir uns kampflos geschlagen geben.“
Dass die Mannschaft nach Jahren im oberen Tabellenbereich nun am Ende der Liga steht, führt die Trainerin auf mehrere Ursachen zurück. Vor allem die personelle Situation habe dem Team in dieser Saison zugesetzt. „Wir hatten viel Verletzungspech, oft mussten wir auf Spieler verzichten. Dadurch hatten wir viele Rotationen und so konnten wir uns phasenweise schwer einspielen.“
Die fehlende Eingespieltheit spiegelt sich auch in den Zahlen wider. „Kurz gesagt - wir haben zu wenig Punkte gesammelt. Das resultiert zum einen daraus, dass wir teilweise zu wenig Tore schießen, zum anderen fangen wir uns aber auch zu viele Tore, weshalb wir leider oftmals leer ausgegangen sind, auch wenn wir ein gutes Spiel abgeliefert haben.“
Zwar erzielte der Buchholzer FC in dieser Saison bereits 34 Tore, kassierte aber 64 Gegentreffer. Hinzu komme, dass sich die Tabellensituation zunehmend auch in den Köpfen bemerkbar mache. Intern arbeite die Mannschaft deshalb daran, die Ursachen aufzuarbeiten und aus den Fehlern zu lernen.
Trotz der schwierigen Lage gibt sich der Buchholzer FC noch nicht auf. Sechs Partien bleiben, um das Tabellenbild zu verändern und die Saison besser abzuschließen. Barlage sieht vor allem in der Chancenverwertung und in der Defensivarbeit die entscheidenden Hebel. „Wir müssen unsere Effizienz vorm Tor mehr ausnutzen und auf der anderen Seite weniger Torschüsse zu lassen und uns für den Einsatz, den die Mädels auf den Platz bringen belohnen.“ Dabei komme es vor allem auf die Mannschaft als Einheit an. „Mit der richtigen Motivation, Willen und Teamgeist kann man wieder in die Spur finden.“
Für die letzten Wochen der Saison hat die Trainerin ein klares Ziel formuliert. „Wir haben noch sechs Spiele offen, die wir mit hoffentlich genügend Spielerinnen beschreiten können. In den Spielen geht es uns um Zusammenhalt und das Belohnen für die 90 Minuten Einsatz, die wir auf den Platz bringen.“
Neben dem Kampf um Punkte soll auch die Freude am Fußball erhalten bleiben. „Es ist wichtig die Saison vernünftig zu Ende zu bringen. Natürlich werden wir noch um Punkte kämpfen, der Spaß daran darf aber nicht fehlen.“