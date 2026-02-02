Personalsorgen nach Sieg in Magdeburg

– Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Der 2:1-Auswärtserfolg von Hannover 96 beim 1. FC Magdeburg hatte zwei bittere Begleiterscheinungen. Mit Benedikt Pichler und Daisuke Yokota fielen zwei Offensivkräfte verletzt aus, deren Ausfälle die personelle Situation der Roten in den kommenden Tagen prägen werden.

Muskelverletzung stoppt Pichler

Für Benedikt Pichler ist der Jahresauftakt vorerst beendet. Der Stürmer zog sich in der Nachspielzeit bei einem langgezogenen Sprint eine strukturelle Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zu. Damit wird der 27-Jährige Hannover 96 zunächst nicht zur Verfügung stehen. Wie lange der Ausfall andauert, ist aktuell noch offen.

Yokota: Belastung wird täglich neu bewertet

Auch Torschütze Daisuke Yokota musste in Magdeburg vorzeitig passen. Der Japaner erlitt bei der Aktion vor seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 eine schmerzhafte Rückenprellung. Nach einem Zweikampf stürzte Yokota in der 38. Minute unglücklich auf den Rücken und konnte zur zweiten Halbzeit nicht mehr weiterspielen.