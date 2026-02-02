Personalsorgen nach Sieg in Magdeburg

Der 2:1-Auswärtserfolg von Hannover 96 beim 1. FC Magdeburg hatte zwei bittere Begleiterscheinungen. Mit Benedikt Pichler und Daisuke Yokota fielen zwei Offensivkräfte verletzt aus, deren Ausfälle die personelle Situation der Roten in den kommenden Tagen prägen werden.
Für Benedikt Pichler ist der Jahresauftakt vorerst beendet. Der Stürmer zog sich in der Nachspielzeit bei einem langgezogenen Sprint eine strukturelle Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zu. Damit wird der 27-Jährige Hannover 96 zunächst nicht zur Verfügung stehen. Wie lange der Ausfall andauert, ist aktuell noch offen.
Auch Torschütze Daisuke Yokota musste in Magdeburg vorzeitig passen. Der Japaner erlitt bei der Aktion vor seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 eine schmerzhafte Rückenprellung. Nach einem Zweikampf stürzte Yokota in der 38. Minute unglücklich auf den Rücken und konnte zur zweiten Halbzeit nicht mehr weiterspielen.
In den kommenden Tagen soll nun von Tag zu Tag entschieden werden, in welchem Umfang der Offensivspieler wieder belastet werden kann. Ob Yokota zeitnah wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, bleibt damit vorerst offen.
Nach dem erfolgreichen Auftritt in Magdeburg richtet sich der Blick bei Hannover 96 nun auch auf die medizinische Abteilung. Ziel ist es, insbesondere Yokota behutsam wieder heranzuführen – während Pichler zunächst eine Pause einlegen muss. Die personellen Entscheidungen für die kommenden Spiele hängen damit eng vom Heilungsverlauf der beiden Offensivakteure ab.