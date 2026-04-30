⚔️ Personalsorgen, Kampf & Charakter – SVB unterliegt in Munster

von Mario Hörenkuhl · Heute, 13:34 Uhr · 0 Leser

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Die Ausgangslage war alles andere als optimal… 👉 Zahlreiche Ausfälle zwangen uns zum Improvisieren

Am vergangenen Sonntag waren wir auswärts bei Eintracht Munster III zu Gast. ⚽

Trotzdem war klar: Wir nehmen den Fight an! 🔥

💪 Michael Tack und Björn Korz halfen aus der Altherren aus 👟 Trainer Mario Hörenkuhl stand selbst auf dem Platz

⚡ Kalt erwischt & schwer ins Spiel gefunden

Der Start lief alles andere als nach Plan…

⏱️ 4’ – 1:0 Munster

⏱️ 24’ – 2:0 Munster

Wir kamen schwer rein, hatten zu wenig Zugriff und mussten früh hinterherlaufen.

⚽ Becker bringt uns zurück!

Doch wir zeigten Moral 💪

⏱️ 42’

⚽ Niklas Becker mit dem wichtigen Anschluss zum 2:1!

👉 Genau zur richtigen Zeit – wir waren wieder im Spiel!

🔄 Zweite Halbzeit – Hoffnung & Rückschläge

Nach der Pause wollten wir weiter Druck machen…

Doch direkt der nächste Dämpfer:

⏱️ 47’ – 3:1

Wir gaben uns nicht auf, kämpften weiter und hielten dagegen 💥

👉 Ein wichtiger Moment:

Munster musste nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl weiterspielen 🟥🟨

Doch trotz Überzahl gelang es uns nicht mehr, das Spiel zu drehen.

⏱️ 85’ – 4:1 – die Entscheidung

💪 Starke Moral trotz Niederlage

Was man der Mannschaft definitiv nicht absprechen kann:

🔥 Einsatz, Wille und Teamgeist bis zur letzten Minute!

Gerade unter diesen Umständen war das eine richtig starke Teamleistung 👏

🙏 Großer Respekt an alle, die ausgeholfen haben und alles reingehauen haben!

🔜 Ausblick

Am kommenden Sonntag haben wir wieder bessere Voraussetzungen 💪

🏟️ Heimspiel

📅 03.05.2026

🕒 15:00 Uhr

⚔️ vs. SG Heber-Wolterdingen

👉 Dann wollen wir wieder die 3 Punkte in Böhme behalten! 🔥

#NURderSVB 🖤🤍