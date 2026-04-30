⚔️ Personalsorgen, Kampf & Charakter – SVB unterliegt in Munster

Am vergangenen Sonntag waren wir auswärts bei Eintracht Munster III zu Gast. ⚽
Die Ausgangslage war alles andere als optimal…
👉 Zahlreiche Ausfälle zwangen uns zum Improvisieren
💪 Michael Tack und Björn Korz halfen aus der Altherren aus
👟 Trainer Mario Hörenkuhl stand selbst auf dem Platz
Trotzdem war klar: Wir nehmen den Fight an! 🔥
Der Start lief alles andere als nach Plan…
⏱️ 4’ – 1:0 Munster
⏱️ 24’ – 2:0 Munster
Wir kamen schwer rein, hatten zu wenig Zugriff und mussten früh hinterherlaufen.
Doch wir zeigten Moral 💪
⏱️ 42’
⚽ Niklas Becker mit dem wichtigen Anschluss zum 2:1!
👉 Genau zur richtigen Zeit – wir waren wieder im Spiel!
Nach der Pause wollten wir weiter Druck machen…
Doch direkt der nächste Dämpfer:
⏱️ 47’ – 3:1
Wir gaben uns nicht auf, kämpften weiter und hielten dagegen 💥
👉 Ein wichtiger Moment:
Munster musste nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl weiterspielen 🟥🟨
Doch trotz Überzahl gelang es uns nicht mehr, das Spiel zu drehen.
⏱️ 85’ – 4:1 – die Entscheidung
Was man der Mannschaft definitiv nicht absprechen kann:
🔥 Einsatz, Wille und Teamgeist bis zur letzten Minute!
Gerade unter diesen Umständen war das eine richtig starke Teamleistung 👏
🙏 Großer Respekt an alle, die ausgeholfen haben und alles reingehauen haben!
Am kommenden Sonntag haben wir wieder bessere Voraussetzungen 💪
🏟️ Heimspiel
📅 03.05.2026
🕒 15:00 Uhr
⚔️ vs. SG Heber-Wolterdingen
👉 Dann wollen wir wieder die 3 Punkte in Böhme behalten! 🔥
#NURderSVB 🖤🤍