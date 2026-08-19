Personalsorgen! FC Eilenburg löst zweite Mannschaft auf

– Foto: Alexander Grimm

Während die erste Männermannschaft des FC Eilenburg nach dem schmerzhaften Abstieg aus der Regionalliga Nordost mit vier Zählern aus den ersten zwei Partien einen ordentlichen Start in der Oberliga Süd hingelegt hat, sorgt eine Hiobsbotschaft abseits des Rasens für Erschütterung im Verein. Der sächsische Klub aus der Muldestadt sieht sich gezwungen, seine zweite Männermannschaft kurz vor dem eigentlichen Saisonauftakt komplett aus dem Spielbetrieb der Nordsachsenliga zurückzuziehen. Die eigentlich angesetzte Auftaktpartie gegen den SV Naundorf findet somit nicht mehr statt.