Personalsorgen! FC Eilenburg löst zweite Mannschaft auf

Während die erste Männermannschaft des FC Eilenburg nach dem schmerzhaften Abstieg aus der Regionalliga Nordost mit vier Zählern aus den ersten zwei Partien einen ordentlichen Start in der Oberliga Süd hingelegt hat, sorgt eine Hiobsbotschaft abseits des Rasens für Erschütterung im Verein. Der sächsische Klub aus der Muldestadt sieht sich gezwungen, seine zweite Männermannschaft kurz vor dem eigentlichen Saisonauftakt komplett aus dem Spielbetrieb der Nordsachsenliga zurückzuziehen. Die eigentlich angesetzte Auftaktpartie gegen den SV Naundorf findet somit nicht mehr statt.
Der Hauptgrund für diesen drastischen Schritt liegt in einer dramatischen personellen Schieflage, die sich im Laufe der Sommermonate unerwartet zugespitzt hat. Ursprünglich sah das sportliche Konzept des FCE vor, den Kader der Reserve zu einem großen Teil aus der eigenen A-Jugend neu aufzubauen und die aufrückenden Nachwuchstalente gezielt an den Herrenbereich heranzuführen. In der Sommerpause verließen jedoch überraschend viele dieser A-Jugend-Akteure den Verein und schlossen sich anderen Klubs an, wodurch das geplante Fundament der Mannschaft auf einen Schlag zusammenbrach.
Trotz intensiver Bemühungen der Vereinsführung gelang es nicht mehr rechtzeitig, die entstandenen Lücken im Kader durch externe Neuzugänge adäquat zu schließen. Um einen geregelten und verlässlichen Spielbetrieb über die gesamte Saison hinweg zu gewährleisten, reichte die Anzahl der verbliebenen Akteure schlichtweg nicht aus. Aus Verantwortung gegenüber den eigenen Spielern sowie den Kontrahenten in der Nordsachsenliga zog der Verein deshalb die Notbremse vor dem ersten Spieltag, um drohende Spielabsagen und Wettbewerbsverzerrungen im weiteren Saisonverlauf zu vermeiden.
Auch wenn dieser Schritt den Verantwortlichen extrem schwergefallen ist, soll die Entscheidung nicht das endgültige Aus für eine Reservemannschaft bedeuten. Der FC Eilenburg betonte ausdrücklich, dass eine zweite Männermannschaft als wichtiges Bindeglied zwischen dem Nachwuchsbereich und dem Oberliga-Team weiterhin einen sehr hohen Stellenwert im Club genießt. Der Verein wird die Ursachen für die Entwicklung nun gründlich aufarbeiten, um in Zukunft wieder eine stabile und langfristig tragfähige Perspektive für eine zweite Männermannschaft an der Mulde zu schaffen.