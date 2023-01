Personalsorgen: Der 1. FC Bocholt sagt ein Testspiel ab Eigentlich hätte der Regionalligist am Mittwochabend gegen die SSVg. Velbert kicken sollen. Doch daraus wird nichts.

Der neue Bocholter Coach Sven Schuchardt hat aktuell viele verletzte und angeschlagene Spieler in seinen Reihen. Daher fällt nun das Testspiel gegen den Oberligisten Sport- und Spielvereinigung Velbert aus. Die Begegnung hätte am Mittwochabend, 19.30 Uhr, steigen sollen. „Wir haben leider doch ziemliche personelle Probleme. Es sind keine schlimmen Verletzungen, aber so macht ein Test keinen Sinn. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, lieber zu trainieren", sagt Schuchardt. Das Testspiel am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Oberligisten TSV Meerbusch soll aber stattfinden.