Personalsorgen bremsen Vorbereitung

Für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II steht am Sonntag (15 Uhr) das nächste Highlight der Bezirksliga 2 Hannover an: das kleine Derby beim TSV Stelingen. Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage beim Spitzenreiter Ramlingen/Ehlershausen II will die Mannschaft von Trainer Marcel Pawlow wieder punkten – auch wenn die Vorbereitung alles andere als optimal verlief.

„Das ist ja auch ein kleines Derby“, sagt Pawlow. „Wir hatten allerdings eine durchwachsene Trainingswoche, da leider einige bei uns ausgefallen sind.“ Krankheitsbedingte Ausfälle und beruflich verhinderte Spieler erschweren die Planungen. Immerhin gibt es auch positive Nachrichten: „Nick Seegers fällt zwar wegen seiner roten Karte aus, aber wir sind froh, dass es am Ende nur ein Spiel Sperre geworden ist.“

Mit Blick auf den Gegner erwartet Pawlow eine intensive Partie: „Ich glaube, dass es ein interessantes Spiel wird. Stelingen ist sehr körperbetont, hat viel Zug zum Tor – aber wir müssen uns nicht verstecken.“ Entscheidend sei, einen guten Tag zu erwischen und kompakt zu stehen. „Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, sind wir absolut in der Lage, mitzuhalten.“

Besonders hofft der Trainer darauf, dass sich die angespannte Personallage bis zum Wochenende entspannt. „Wir hoffen, dass sich das mit dem Abschlusstraining morgen stabilisiert und der eine oder andere zurückkommt“, so Pawlow. Auch ein Lichtblick: Langzeitverletzter Jonas Timm, der sich einer Operation unterzogen hatte, soll erstmals wieder ins Training einsteigen. „Wir hoffen, dass er in den nächsten Wochen wieder einsatzfähig ist.“