Personalsorgen beim TSV Essingen vor dem Duell mit Karlsruher SC II

Der TSV Essingen empfängt am Samstag um 14:30 Uhr in der Oberliga die U21 des Karlsruher SC in der Carento-Arena. TSV-Trainer Simon Köpf muss dabei erneut auf zahlreiche Spieler verzichten.

Wenn’s läuft, dann läuft’s – der Essinger Last-Minute-Sieg in Denzlingen ließ diese alte Fußballweisheit einmal mehr aufleben. Das Schlusslicht aus Denzlingen zeigte eine starke Vorstellung, vergab jedoch zahlreiche Möglichkeiten, ehe Besnik Koci mit einem absoluten Traumtor tief in der Nachspielzeit den Dreier für den TSV perfekt machte. Mit 24 Punkten aus 12 Spielen steht Essingen aktuell auf Rang drei und ist erster Verfolger des Spitzenduos Aalen und Mannheim.

Die Personallage hat sich im Vergleich zur Vorwoche allerdings noch einmal verschärft. Trainer Simon Köpf muss auf zahlreiche Akteure verzichten: Neben den Langzeitverletzten Yusuf Coban, Gökalp Kilic und Alessandro Abruscia fallen auch Niklas Groiß, Patrick Funk und Julian Biebl aus. Fraglich sind zudem die Einsätze von Lirim Hoxha, Daniel Schelhorn und Blend Etemi. Dagegen kehrt Jannik Pfänder voraussichtlich zurück, und auch Jerome Weisheit steht wieder zur Verfügung.

Mit dem kommenden Gegner aus Karlsruhe stellt sich zudem ein äußerst formstarkes Team am Schönbrunnen vor. Von den vergangenen neun Oberligaspielen verlor der KSC lediglich eines und ist seit sechs Partien ungeschlagen. Darunter waren unter anderem Begegnungen gegen Spitzenreiter Aalen (0:0) und den Tabellenzweiten Mannheim (2:1). Entsprechend stark schätzt Köpf die junge Truppe ein: „Sie sind sehr kompakt in ihrem 5-2-3 oder 5-3-2, variieren gut zwischen Offensive und Defensive. Sie schalten schnell um und sind taktisch sehr gut ausgebildet. Sie haben am Anfang etwas gebraucht, gehören aber mittlerweile zu den Top-Mannschaften der Liga.“