Personalsorgen beim FC Sulingen – Rosenthal warnt vor Steimbke

Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellen-13. SV Brigitta-Elwerath Steimbke (12 Punkte) äußert sich FC-Sulingen-Trainer Stefan Rosenthal zurückhaltend. Der Tabellen-Sechste FC Sulingen (22 Punkte) geht zwar mit besserer Ausgangslage, aber mit deutlichen Personalproblemen in die Partie.

Für das Wochenende rechnet er erneut mit einer knappen Besetzung: „So richtig viel wird es wieder nicht sein, aber ich hoffe, dass wir eine schlagkräftige Truppe aufs Feld bekommen. Das haben wir bis jetzt eigentlich immer geschafft.“

Rosenthal beschreibt die Lage nüchtern: „Personell sieht es ähnlich mau aus wie letzte Woche. Wir haben Ende der Woche schon ein bisschen gescherzt, dass jetzt der nächste Block dran ist mit Erkältung, Schrägstrich Grippe.“ Bereits vor dem Spiel gegen Gessel-Leerssen seien fünf Spieler krank ausgefallen und nun zurückgekehrt. „Dafür sind vier, fünf andere krank oder mindestens angeschlagen mit Erkältung.“

Gleichzeitig warnt er eindringlich davor, den Gegner anhand der Tabelle zu unterschätzen:

„Gegner Steimbke – ja, weiß eigentlich jeder, dass die zu Unrecht da unten stehen. Also da lügt die Tabelle dann doch ein bisschen.“ Für ihn ist der SV Brigitta-Elwerath Steimbke „eine der spielstärksten Mannschaften der Liga“, die in der Hinrunde viel Verletzungspech hatte und mehrfach nur knapp verlor.

„In Neuenkirchen knapp, gegen Wagenfeld knapp – also auch gegen die Top-Teams immer auf Augenhöhe gewesen.“

Seine Erwartung für Sonntag ist dementsprechend klar:

„Von daher wird das eine sehr, sehr enge Partie. Wie gesagt, die Tabelle lügt da ein bisschen.“

Obwohl er den FC Sulingen als Favoriten sieht – „man sollte uns eigentlich die Favoritenrolle hinschieben“ –, relativiert er direkt:

„Wenn man ein bisschen ins Detail geht, dann weiß man, dass das ein Spiel auf Augenhöhe wird. A, weil Steimbke besser ist als die Platzierung, und B, weil wir wieder mit Verletzungshürden zu kämpfen haben.“