Personalsorgen bei Mühlenfeld vor schwerer Auswärtshürde

Nach dem torlosen Remis gegen Arminia Hannover steht dem TSV Mühlenfeld die nächste schwere Aufgabe bevor: Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die Elf von Trainer Mario Pohl beim offensivstarken TSV Barsinghausen, der mit 18 Treffern aus sieben Spielen zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga zählt.

Trainer Pohl sieht sein Team vor einem Spiel, das Mut und Disziplin verlangt: „Wir müssen mühsam Punkte sammeln. Bei uns fehlen einige Führungsspieler, aber die Jungs haben die Situation gut angenommen“, sagt der Coach mit Blick auf die angespannte Personallage. Trotz der Ausfälle ist Pohl nicht ohne Hoffnung – das 0:0 gegen Arminia war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.

Besonders der Defensivverbund wusste dabei zu überzeugen. Gegen Barsinghausen wird dies erneut entscheidend sein. Die vergangenen Duelle waren torreich – nicht zur Freude des Mühlenfelder Trainers: „Gegen Barsinghausen sind immer viele Tore gefallen. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so kommt.“