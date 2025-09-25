Personalsorgen bei Mühlenfeld vor schwerer Auswärtshürde

Nach dem torlosen Remis gegen Arminia Hannover steht dem TSV Mühlenfeld die nächste schwere Aufgabe bevor: Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die Elf von Trainer Mario Pohl beim offensivstarken TSV Barsinghausen, der mit 18 Treffern aus sieben Spielen zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga zählt.
Trainer Pohl sieht sein Team vor einem Spiel, das Mut und Disziplin verlangt: „Wir müssen mühsam Punkte sammeln. Bei uns fehlen einige Führungsspieler, aber die Jungs haben die Situation gut angenommen“, sagt der Coach mit Blick auf die angespannte Personallage. Trotz der Ausfälle ist Pohl nicht ohne Hoffnung – das 0:0 gegen Arminia war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Besonders der Defensivverbund wusste dabei zu überzeugen. Gegen Barsinghausen wird dies erneut entscheidend sein. Die vergangenen Duelle waren torreich – nicht zur Freude des Mühlenfelder Trainers: „Gegen Barsinghausen sind immer viele Tore gefallen. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so kommt.“
Immerhin: Abgesehen von den fehlenden Führungsspielern ist der Kader weitgehend komplett, sodass Pohl personell noch Spielräume bleiben. „Ansonsten sind soweit alle an Bord, und wir werden alles versuchen, um unseren kleinen Aufwärtstrend fortzusetzen.“
Barsinghausen kommt mit breiter Brust. Das jüngste 2:2 beim SV Ramlingen-Ehlershausen unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit der Niedersachsen, die mit 14 Punkten auf Rang fünf stehen und bei einem Sieg den Anschluss an die Top Drei halten können.
Für den TSV Mühlenfeld (Platz 13, sieben Punkte) geht es derweil weiterhin um Stabilität und Orientierung im unteren Tabellenmittelfeld. Mit einem Punktgewinn in Barsinghausen könnte die Pohl-Elf den Trend bestätigen – und womöglich einen der ersten „Bonuszähler“ der Saison einfahren.