Personalplanungen vorangetrieben

– Foto: Marco Biering

Der KSV Baunatal hat bei seinen Planungen für die Saison 2026/27 nachgelegt und weitere Vertragsverlängerungen bekanntgegeben. Nachdem der Verein zuvor bereits den Verbleib von Lukas Berger vermeldet hatte, folgen nun Tim Welker und Egli Milloshaj.

Vor allem diese beiden Personalien setzen ein deutliches Zeichen. Mit Welker hält der KSV einen weiteren Spieler aus dem bestehenden Gerüst, mit Milloshaj zudem einen Offensivmann, der seine Bedeutung zuletzt noch einmal eindrucksvoll unterstrichen hat. Dass der Verein die Verlängerung unmittelbar nach dessen Drei-Tore-Auftritt publik machte, wirkt wie ein bewusstes Signal: Baunatal will Leistungsträger frühzeitig binden und die Achse für die kommende Runde beisammenhalten.

Die vorherige Verlängerung von Berger markierte den Auftakt, doch der Schwerpunkt der jüngsten Bekanntgaben liegt klar auf Welker und Milloshaj. Beide stehen für Stabilität und Qualität im Kader – und dafür, dass der KSV schon jetzt die Weichen für die neue Spielzeit stellt. Mit den frühen Zusagen gewinnt die Kaderplanung des Hessenligisten sichtbar an Kontur.