Personalplanungen vorangetrieben

– Foto: Sportovní Fotografie

Der TuSpo Grebenstein treibt seine Kaderplanungen mit Nachdruck voran und kann zwei weitere wichtige Personalien vermelden: Neben Kapitän und Torjäger Manuel Frey haben nun auch Flügelspieler Steffen Fried und Torhüter Sebastian Schmidt ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.

Besonders im Fokus stehen dabei die beiden jüngsten Verlängerungen. Mit Steffen Fried bleibt dem TuSpo eine Offensivkraft erhalten, die dem Spiel über die Außenbahnen ein besonderes Profil verleiht. Der Flügelspieler zählt mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seiner Durchsetzungsfähigkeit im Eins-gegen-eins zu den auffälligsten Akteuren im Angriffsspiel der Grebensteiner. Dass Fried dem Verein treu bleibt, kommt nicht überraschend. Immer wieder hat er betont, wie wohl er sich im Umfeld des TuSpo fühlt. Gerade diese enge Bindung an Verein und Mannschaft ist ein Signal, das in Zeiten häufiger Wechsel besonderes Gewicht besitzt.

Nicht minder wichtig ist der Verbleib von Sebastian Schmidt. Der Torhüter, intern als Nummer eins gesetzt, steht beim TuSpo für Erfahrung, Ruhe und Präsenz. Mit seiner Vertragsverlängerung sichert sich der Verein einen verlässlichen Rückhalt, der der Mannschaft Stabilität gibt und auf dessen Qualitäten auch künftig gebaut werden soll. Für die sportliche Ausrichtung ist diese Personalie von erheblicher Bedeutung, weil Kontinuität gerade auf der Torhüterposition ein wertvoller Faktor ist.