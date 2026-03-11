Personalplanungen vorangetrieben

Der SV Kaufungen 07 hat seine Personalplanungen für die kommende Saison mit einer ganzen Reihe von Vertragsverlängerungen vorangetrieben. Neben Cheftrainer Rafal Klajnszmit und Torwarttrainer Oliver Gundlach bleiben auch zahlreiche Spieler aus mehreren Mannschaftsteilen an Bord.

In der Offensive setzt der Gruppenligist weiter auf Tobias Boll und Ben Buhse. Während Boll laut Verein mit seinem Tempo ein ständiger Unruheherd bleibt, wird Buhse nach seiner Entwicklung der vergangenen Monate als Perspektivspieler mit weiterem Potenzial gesehen.

Auch in der Defensive baut Kaufungen auf Kontinuität. Niklas Schill, Finn Ratcliffe, Bastian Gessner, Jan Schulz und Mick Adenbeck haben ebenso verlängert. Besonders Schill und Gessner stehen dabei für eine junge Generation, der der Verein eine wichtige Rolle beim weiteren Aufbau zutraut. Ratcliffe, der wegen einer Verletzung in dieser Saison wohl nicht mehr eingreifen kann, soll in der neuen Spielzeit wieder angreifen. Torhüter Schulz bleibt zudem ein wichtiger Stabilitätsfaktor zwischen den Pfosten.