Personalplanungen laufen auf Hochtouren

Die Personalplanungen bei der FSK für die Saison 2026/2027 laufen weiter auf Hochtouren. Nach der Verpflichtung von Osman Duygu als Hauptverantwortlichen Trainer für die neue Saison konnte die FSK nun auch die Position des Co-Trainers mit Pascal Haas besetzen. Besser bekannt als “Pinky” ist Pascal ein alter Bekannter bei der FSK. Pinky ist im Besitz der Trainer B-Lizenz und hat zu dem die Ausbildung als Torwarttrainer genossen und ist somit die Ideale Ergänzung im Trainerteam von Osman Duygu.

Auch bei den Spielern wurden in der letzten Woche viele positive Gespräche geführt. Die. FSK freut sich das bereits ein Großteil des Kaders die Zusage für die neue Saison gegeben hat. So kann die FSK bereits heute verkünden das Tom Zappe, Moritz Murawski, Pascal Grebe, Luca Schneider, Justin Ranft, Simon Haftmann, Maximilian Ross, Justin Richter, David Pankratov, Fabio Civale und André Hoffmann auch in der Saison 2026-2027 für die FSK die Fußball-Schuhe schnüren werden.