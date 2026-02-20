Personalplanung bei den Rothosen nimmt Fahrt auf

Der CSC 03 Kassel hat eine wichtige Personalie für die Saison 2026/27 geklärt: Mittelfeldspieler Nils Stendera hat seinen Vertrag verlängert – unabhängig von der künftigen Spielklasse. Der Verein würdigte in einer Mitteilung, dass sich der 25-Jährige seit seinem Wechsel sportlich wie menschlich schnell als fester Bestandteil etabliert habe.
Stendera begründete seine Zusage mit dem Umfeld bei den „Rothosen“: Er fühle sich im Verein und in der Mannschaft „extrem wohl“, die Entscheidung sei ihm „sehr leicht gefallen“. Zugleich betonte er seine Überzeugung, dass die Kasseler „gemeinsam noch viel erreichen“ können.