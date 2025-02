Personalnot: Sextett um Jacobsen fehlt 1860 München vor Hannover

Beim TSV 1860 München gesellt sich die Personalnot zur Abstiegsangst. Im öffentlichen Training fehlten Patrick Glöckner am Dienstag sechs Spieler.

München – Die gute Stimmung, die ist passé. Die Ausgelassenheit, die noch vor zwei Wochen das Training des TSV 1860 bestimmte, ist einer sichtlichen Anspannung gewichen. Viele ernste Gesichter gab es beim öffentlichen Training der Löwen am Dienstag zu sehen. Die anwesenden Fans waren in Sorge.

Nach zwei deutlichen Niederlagen in Dresden (2:5) und zu Hause gegen Bielefeld (0:3) beträgt der Vorsprung von 1860 auf die Abstiegszone nur noch ein Pünktchen.

Am Samstag sind die Löwen im Kellerduell der 3. Liga bei der Reserve von Hannover 96 zum Siegen verdammt. Ob sie dort in Bestbesetzung antreten können, ist spätestens nach dem Training am Dienstag fraglich. Insgesamt sechs Spieler fehlten Patrick Glöckner bei der öffentlichen Einheit.