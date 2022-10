Personalnot: Neun Stammkräfte fehlen RW Überacker Auswärts in Traunstein

Überacker – Aber Trainer Andreas Fasching muss gleich den Ausfall von neun Stammkräften verkraften, darunter Torjägerin Fridos Tomangbe und Clara Vollrath. Immerhin hat sich Jessica Amberger nach langer Verletzungspause wieder zurückgemeldet. „Traunstein ist für uns ein unangenehmer Gegner“, sagt Fasching. „Die haben uns in der Vergangenheit eher nicht so gelegen. Das wollen wir versuchen zu ändern.“ Auch wenn die Partie für die Rot-Weißen auf ungewohntem Kunstrasen ausgetragen wird, will das Fasching-Team unbedingt den ersten verteidigen. Anstoß ist am Freitagabend um 20.30 Uhr. dm