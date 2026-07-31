Personalnot: Der SC Olching muss gegen Stätzling auf junge Spieler setzen

Olchings Coach Felix Mayer. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Drittes Spiel in sieben Tagen. Für den SC Olching endet die Englische Woche mit der Begegnung beim einstigen Relegationsgegner FC Stätzling.

Die englische Woche verlief für den SC Olching bislang ziemlich ernüchternd. Binnen vier Tagen kassierte die Mannschaft von Trainer Felix Mayer zwei am Ende deutliche Niederlagen: Beim TSV Aindling unterlagen die Amperstädter mit 0:4, beim SV Manching mit 1:3. Am Samstag um 17 Uhr soll beim noch ungeschlagenen FC Stätzling die Trendwende gelingen.

Mit besonderen Gefühlen reist Mayer nicht ins Schwäbische. „Da rührt sich bei mir nichts, das war nie ein Thema“, sagte der 30-Jährige. In der Abstiegsrelegation der Saison 2024/25 hatten Olching und Stätzling nach zwei umkämpften Duellen die Ligen getauscht. Der FC setzte sich mit 1:0 und 0:0 durch.

Die personelle Lage beim SCO ist derzeit angespannt. Neben mehreren verletzten Spielern fehlen auch einige Urlauber. Mayer versucht, die Situation sportlich zu nehmen. „Jetzt müssen die jungen Spieler eben früher ran als gedacht.“ Eigentlich wollte der Trainer den Nachwuchskräften mehr Zeit zur Entwicklung geben. Im Herrenbereich sei die Körperlichkeit eine andere, zudem seien die Gegenspieler abgeklärter. „Aber sie machen es bisher gut“, sagte Mayer.

Den Blick auf die Tabelle vermeidet der Olchinger Trainer derzeit. Für ihn steht die mittelfristige Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund. „Dass sie Fußball spielen können, wissen wir.“ Nun müsse das Team eine gewisse „Kriegermentalität“ entwickeln.

Trotz der beiden Niederlagen bleibt der SCO gelassen. „Wenn wir die Leistung abrufen, zu der wir imstande sind, haben wir in Stätzling eine Chance“, sagte Mayer. (Dirk Schiffner)