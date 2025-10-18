Personalnot beim Oberligisten SV Sonsbeck ist weiter groß

Heinrich Losing, der Trainer des Oberligisten SV Sonsbeck, ist zwiegespalten bei der Frage nach dem Wunschgegner fürs Niederrheinpokal-Viertelfinale Mitte November. Der MSV Duisburg würde wieder viele Zuschauer in den Willy-Lemkens-Sportpark locken, die Chance auf ein Weiterkommen gegen den Drittliga-Tabellenführer aber äußerst gering sein. Aus sportlicher Sicht wäre für den Einzug in die Vorschlussrunde ein Spiel gegen einen Konkurrenten aus der Oberliga lukrativer. Losing bemerkt: Das Halbfinale im FVN-Pokal habe der SVS bisher in der Klubgeschichte noch nicht erreicht. „Ein Spiel gegen den MSV ist immer geil. Wir nehmen es halt, wie’s kommt“, sagt er zwei Tage nach dem 2:1-Pokalsieg in Jüchen und zwei Tage vor der nächsten Heimaufgabe in der Oberliga gegen BW Dingden.
Die personellen Sorgen, die den Coach schon seit Wochen beschäftigen, sind größer geworden. Sollte es ganz schlecht laufen, stünden ihm die Stoßstürmer Niklas Binn und Klaus Keisers nicht zur Verfügung. Binn fällt wegen einer Oberschenkelzerrung auf jeden Fall aus. Bei Keisers bestehe noch Hoffnung, dass sein Name auf dem Spielberichtsbogen auftaucht, meint Losing. Der 27-Jährige hatte sich ebenfalls eine Muskelzerrung im Oberschenkel zugezogen.
Da passt es hervorragend, dass „Zehner“ Linus Krajac in dieser Saison enorm torgefährlich ist. Im Pokal schoss er beide Treffer. Lorik Rama, der dritte etatmäßige Stürmer im Kader, arbeitet weiter an seinem Comeback. Apropos Oberschenkelzerrung: Wegen dieser Verletzung muss auch Kapitän Robin Schoofs, der schon im Pokalspiel in Jüchen ausgefallen war, gegen Dingden passen.
Das Duell gegen den Oberliga-Neuling aus Hamminkeln wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Dingden liegt mit neun Punkten auf einem Abstiegsplatz. Auch den Blau-Weißen steckt das FVN-Pokal-Spiel noch in den Knochen. Das Team von Sebastian Amendt schied beim FC Büderich nach Verlängerung (1:2) aus. Losing: „Wir wollen am Sonntag den Ausrutscher im letzten Heimspiel gegen den VfB Hilden wettmachen. Zumal wir mit einer Niederlage in der engen Liga ganz unten reinrutschen könnten.“