Personalnot bei BUL - Teisbach krasser Außenseiter beim Vizemeister



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Mit Teisbach erwarten wir einen sehr kompakt agierenden Gegner, bei dem wir vor allem bei Umschaltsituationen auf der Hut sein müssen. Für uns geht es darum, an die gezeigte Leistung vom Landshut-Spiel anzuknüpfen und zusätzlich im letzten Drittel bessere Lösungen zu finden. Wenn uns das gelingt, werden wir uns auch wieder mit Punkten belohnen. Die Zähler bei uns zu behalten, ist unser klares Ziel."



Personalien: Im Vergleich zum Wochenende gibt es zwei Änderungen. Caner Gümüsbas wird krankheitsbedingt fehlen, dafür steht Julian Kiener wieder zur Verfügung.







Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen den TSV Bad Abbach steht jetzt die weite Auswärtsfahrt zum SC Luhe-Wildenau an. Ein absolutes Top-Team, Vizemeister und auch diese Saison ein heißer Anwärter auf die beiden Spitzenplätze. Wir sind krasser Außenseiter und möchten dennoch insbesondere in Sachen Einsatz und taktischer Disziplin ein deutlich Reaktion sehen."



Personalien: Wieder eine Option ist Philipp Hopper, dessen Rotsperre abgelaufen ist.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Wir sind gegen Abbach arg dezimiert, sodass wir maximal elf oder zwölf Spieler aus Reihen der ersten Mannschaft im Kader haben werden. Bad Abbach hat gegen Teisbach klar gewonnen und somit auch Selbstvertrauen getankt. Auch wenn wir aktuell tabellarisch gut dastehen tut uns das dezimierte Aufgebot schon arg weh. Ich sehe ein schweres Spiel mit leichten Vorteilen für den Gast - weil dieser vor allem bei diesen Temperaturen dann auch personell nachlegen kann - zukommen. Ich traue unseren übrig gebliebenen Jungs jedoch einiges zu, wäre aber mit einem Heimpunkt gegen aufstrebende Gäste zufrieden. Es ist gut möglich, dass wir unsere Grundausrichtung ändern werden. Sowohl von der Herangehensweise, um Kräfte zu sparen, als auch vom Spielssystem her, da wir auf einigen Positionen total ausgedünnt sind."



Personalien: Dominic Fritz hat sich an der Schulter verletzt und muss deshalb passen. Außerdem fehlen aus den verschiedensten Gründen auch noch Co-Spielertrainer Matthias Graf, Luca Spickenreuther, Nico Käufer, Moritz Krogmann, Patrick Suckert, Niklas Jürss sowie der noch verletzte Neuzugang Mario Cieslik. Ex-Kapitän Marius Dimmelmeier hilft in der Partie gegen den Neuling aus.







Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Der ASV Burglengenfeld hat sich zu einem richtig guten Landesligisten entwickelt. Mit Florian Hofer zieht im Hintergrund ein sehr fähiger Mann die Fäden, der in den letzten Jahren einen tollen Kader zusammengebastelt hat. Wir werden eine sehr gute Herangehensweise brauchen, um dieses schwere Auswärtsspiel erfolgreich bestreiten zu können. Der Gegner wird aber auch Respekt vor uns haben und wir werden alles probieren, um nicht leer auszugehen."



Personalien: Neuzugang Andre Dod fehlt aufgrund einer Muskelverletzung. Dafür sind Louis Federlein und Michael Drechsler aus dem Urlaub zurück.