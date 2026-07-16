Personalnews bei der SpVgg Unterhaching: Kohler und Weiß bleiben Vorstädter Langjährige Eigengewächse der Hachinger von Sarah Georgi · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser

Jose Kohler spielte in der letzten Saison vorwiegend in der Landesliga Südost. – Foto: Stefan Schmiedel

Die Spielvereinigung Unterhaching hat die Verlängerung von Jose Kohler und Samuel Weiß bekannt gegeben. Beide haben für ein weiteres Jahr unterschrieben.

Erfreuliche News gibt es bei der Spielvereinigung Unterhaching. Wie der Verein bekannt gab, können die Vorstädter auch in der nächsten Saison auf Torhüter Jose Kohler und Offensivspieler Samuel Weiß zurückgreifen. Die Verträge der beiden Talente wurden um ein Jahr verlängert. Der 18-jährige Kohler, seit 2020 bei den Hachingern, kann in seiner bisherigen Karriere auf vier Regionalligaspiele für die Vorstädter blicken. Gegenüber Stammkeeper Erion Avdija hatte er in der vergangenen Saison jedoch keine Chance. Stattdessen sammelte er in der zweiten Mannschaft in der Landesliga Südost Spielpraxis. „Jose wurde im Hachinger Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet und stand dort in den vergangenen Jahren nicht nur in den höchsten deutschen Jugendligen zwischen den Pfosten, sondern kam auch bereits in unserer U21 und der ersten Mannschaft zum Einsatz. Wir freuen uns, dass er unser Torwarttrio komplettiert und weiterhin Hachinger bleibt“, so Kapitän und Sportdirektor Markus Schwabl in einer Pressemitteilung des Vereins.

Samuel Weiß wartet noch auf seinen ersten Regionalliga-Einsatz Im Gegensatz zu Jose Kohler kann Samuel Weiß bislang noch keine Einsätze in der Regionalliga vorweisen. Bei Testspielen der ersten Mannschaft ist er aber schon länger dabei. Seine Bilanz der letzten Saison sind zahlreiche Einsätze in der Landesliga sowie in der U19-DFB-Nachwuchsliga. Über ihn sagt Schwabl Junior: „Samu ist ebenfalls ein Spieler, der den Hachinger Weg über viele Jahre mitgegangen ist. Im letzten Jahr hat er bewiesen, dass er bereit ist, Hindernisse zu überwinden. Durch starke Leistungen in der U21 hat er es verdient, ein Teil der ersten Mannschaft zu sein.“ Kürzlich verlängert hat bei der SpVgg Unterhaching auch Timon Obermeier. Der 23-Jährige, der ebenfalls bei den Hachingern im NLZ war, will nach einer langen Verletzungspause wieder angreifen.