Personalnews: Ansbachs nächster Neuzugang - FC 05 bindet 3 Youngsters

Sommerpause - aber hinter den Kulissen wird überall an einer schlagkräftigen Mannschaft für die neue Saison gebastelt! Heute haben wir für euch Personalnews aus Ansbach und Schweinfurt:

SpVgg Ansbach

Nächster Neuzugang für die 09er: Der 18-jährige Angreifer Noah Zerihun Gebre kommt vom TSV Kornburg in die mittelfränkische Bezirkshauptstadt. Der A-Junior ließ in der abgelaufenen Spielzeit bereits in der Bayernliga Nord sein Talent mehr als nur aufblitzen.

"Noah ist bekannt für seine Schnelligkeit, seinen Torinstinkt und seine Flexibilität in der Offensive und sicher einer der interessantesten Spieler in seiner Altersklasse aus der Region. Wir glauben, dass Ansbach genau die richtige Station für ihn ist, um sein Potential noch weiterzuentwickeln. Er soll unter anderem frischen Wind ins Offensivspiel geben und auch ein Stück weit den Weggang von Michi Sperr kompensieren. Wir freuen uns darauf ihn bei uns spielen zu sehen", erklärt Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier.