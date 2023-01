Personalmangel bremst Jahn II und Vilzing aus Der ursprünglich für Samstag angedachte Testkick muss seitens der Regensburger abgeblasen werden – Mehr Effizienz vorm Tor ist bei der U 21 gefragt

Lange hatten die jungen Bayernliga-Kicker des SSV Jahn nicht Zeit, die Füße hochzulegen. Denn bereits am 11. Januar zitierte Chefcoach Christoph Jank die Seinen wieder auf den Trainingsplatz. Ein hohes Pensum steht an, um bestmöglich vorbereitet zu sein auf die Restrunde in der Bayernliga Nord – in welcher es für die Regensburger Youngster unerwarteterweise gegen den Abstieg geht. Auf dem hauseigenen Kunstrasenplatz am Kaulbachweg kann ja wetterunabhängig trainiert werden. Ein erstes Vorbereitungsspiel wollte der Jahn am Samstag in Vilzing beim Regionalliganeuling bestreiten. Daraus wird allerdings nichts.

Winterneuzugänge stehen Stand jetzt nicht auf der Agenda des SSV Jahn II. Dafür ist Mika Habel aufgrund eines Studienaufenthalts in den USA nicht mehr an Bord. Man vertraut also dem bisherigen Spielerstamm der Aufgabe an, den Klassenerhalt im Frühjahr festzuschnüren. Der Vorjahresvierte steckt durchaus überraschend im hinteren Teil der Tabelle fest, weist nur einen Punkt Vorsprung zur Relegationszone auf. Während zu Hause ordentlich gepunktet wird (5/3/2), ist auswärts der Wurm drin (1/0/9). Woran zu feilen sei? „Die Wirksamkeit vor dem Tor weiter auszubauen“, so Christoph Jank gegenüber der Kamera von „Jahn TV“. Sprich: sich noch mehr Möglichkeiten auf Tore zu kreieren und diese effizienter als bisher auszunutzen. An sich macht Jank bis dato ein „sehr dominantes“ Auftreten in den Spielen aus, mit Ballbesitzfußball, Zielstrebigkeit und Torchancen. Der Österreicher verspricht: „Die Jungs sind heiß aufs Frühjahr.“



In ein ähnliches Horn bläst Taeho Kim. Der 20-Jährige war von den Sportfreunden Lotte nach Regensburg gekommen, hat sich gut eingelebt und macht eine „auf wie neben dem Platz sehr gute Grundstimmung“ aus. Auch in der Wahrnehmung Kims sei die Mannschaft in den allermeisten Spielen dominant aufgetreten, er findet, man sei spielerisch meist besser als Gegner. „Aber dafür haben wir nicht genug Punkte herausgeholt. In der Rückrunde müssen wir letztendlich wissen, wie man das Spiel gewinnt und dadurch auch viele Punkte holen. Fußballerisch sind wir einer der stärksten Mannschaft. Doch Fußball geht nicht nur ums Spielerische, sondern um viele Sachen. Das müssen wir schnellstmöglich checken“, führt Kim gegenüber der hauseigenen Videoplattform aus. Wichtig sei hierbei auch das Verständnis für das, was im Herrenfußball gefordert sei. Schließlich ist Kims Mannschaft im Schnitt keine 20 Jahre alt.



Derweil stellt der Jahn-Trainer die individuelle Weiterentwicklung der einzelnen Spieler in den Vordergrund. Heißt, die eigenen Stärken auszubauen und die Lernfelder zu verbessern, um diese im Mannschaftsverbund einpflegen zu können. Christoph Janks Forderung: „Wir brauchen mehr Wettbewerbsfähigkeit und nochmals mehr Fokus, diese Torchancen dann auch schon im Training eiskalt zu nutzen.“ Auf alle Fälle soll in vier Monaten eine weitere Saison in der Bayernliga unter Dach und Fach sein.