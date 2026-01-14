Personallage vor Rückrundenstart: Hoffnung auf Einsatz von Tomiak

– Foto: Sport News Südwest

Hannover 96 hat am Dienstagnachmittag das erste Training nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Belek absolviert. Dabei gab es Licht und Schatten in der Personalplanung für den Rückrundenauftakt am Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern.

Rückkehrer und Neuzugang Erstmals wieder auf dem Platz war Ime Okon, der das Trainingslager krankheitsbedingt verpasst hatte. Der 21-Jährige absolvierte ein individuelles Programm. Ebenso trainierten Maik Nawrocki (muskuläre Reaktion), Mustapha Bundu (Innenbandverletzung) und Boris Tomiak, der im Testspiel gegen den MSV Duisburg nach einer Knie-Reaktion zur Pause ausgewechselt wurde. Untersuchungen in Hannover ergaben keine strukturelle Verletzung, sodass für den 27-Jährigen die Chance besteht, zum Rückrundenauftakt aufzulaufen. Eine Premiere gab es für Stefan Teitur Thordarson: Nach seiner Verpflichtung am Montag lernte der Isländer zunächst die Kabine und anschließend seine neuen Teamkollegen auf dem Platz kennen. Der 27-Jährige trainierte teils mit der Mannschaft, teils individuell.

Rückschlag bei Matsuda Weniger erfreulich verlief die Einheit für Hayate Matsuda. Der 22-Jährige war wie Okon wegen eines Infekts nicht in Belek dabei, musste nun jedoch erneut einen Rückschlag verkraften. Trainer Christian Titz erklärte: „Hayate wird individuell trainieren. Da wird es wahrscheinlich noch dauern.“ Junge Kräfte weiter integriert Auch die jungen Profis aus der Akademie absolvierten ihre Einheiten: Husseyn Chakroun arbeitet nach einer Muskel-Sehnen-Verletzung weiterhin individuell. Hendry Blank beendete das Training planmäßig etwas früher. Tim Walbrecht, Montell Ndikom und Mark Gevorgyan aus der U23 sowie Julius Meusel und Philip Kleineberg aus der U19 standen wie schon in Belek wieder im Training der Profis.