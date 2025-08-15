Personallage bei Rot-Weiss Essen entspannt sich vor Kracher gegen BVB

Gute Nachrichten hat Uwe Koschinat, Trainer von Rot-Weiss Essen, wenige Tage vor dem Kracher in der ersten Runde um den DFB-Pokal zu verkünden. Die Personallage bei dem Drittligisten entspannt sich, sodass der Übungsleiter am Montag (20.45 Uhr, FuPa-Liveticker) wohl nahezu das gesamte Personal zu Verfügung hat. Utopische Kampfansagen in Richtung von Opponent Borussia Dortmund vermeidet er: "Das gebietet der Respekt."

Auf dem Papier ist es eine klare Nummer. Auf der einen Seite steht Borussia Dortmund, "eine Mannschaft von internationalem Kaliber mit unglaublich erfahrenen Spielern", auf der anderen Seite die Drittliga-Elf von Rot-Weiss Essen. Die hatte zum Saisonauftakt mit einigen Personalengpässen zu kämpfen. "Im Testspiel am Mittwoch hatten wir fast alle Spieler zur Verfügung. Einige Spieler haben eine gewisse Zeit gebraucht, um wieder bei 100 Prozent zu sein", erläutert Koschinat in der Pressekonferenz vor dem BVB-Knaller.

Kurzfristig musste sich Ekin Celebi erkrankt abmelden, aber "die Hoffnung ist groß, dass er am Wochenende wieder auf den Platz zurückkehren kann". Die zuletzt ausgefallenen Michael Kostka, Jannik Hofmann und Jaka Cuber Potocnik werden zudem "Optionen" sein. Nach seinem grippalen Infekt ist auch Dominik Martinovic ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Sicher ausfallen wird nach aktuellem Stand nur Nicolai Schulte-Kellinghaus.

Bleibt noch die Frage nach dem Mann zwischen den Pfosten. Diese Position nahm zuletzt Felix Wienand ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dort auch am Montag zu finden ist, dürfte aber gering sein. "Wenn Jakob Golz problemfrei bleibt, ist er unsere Nummer eins und kehrt ins Tor zurück. Wenn nicht, kann sich diese Meinung auch noch einmal ändern. Felix Wienand hat den Rückhalt der Mannschaft", betont Koschinat. Golz ist wieder vollumfänglich in das Mannschaftstraining involviert, bis Montag will das Trainerteam schauen, wie das Knie die torwartspezifischen Belastungen wegsteckt.