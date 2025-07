Personalkarussell dreht sich beim FC Bayern II: Denk & Marusic weg

Abschied nach 8 Jahren: Luca Denk hat den FC Bayern verlassen. – Foto: Imago Images

Bei den Bayern-Amateuren dreht sich das Personalkarussell. Mit Luca Denk und Gabriel Marusic haben zwei Akteure, die gemeinsam 2017 aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg an den Campus wechselten, den FCB nach acht Jahren verlassen. Beide zieht`s ins benachbarte Ausland. Zudem haben die Bayern am Dienstag bekanntgegeben, dass Lovro Zvonarek erneut verliehen wird, dieses Mal in die Schweiz an Grasshoppers Zürich. In der vergangenen Spielzeit war der 20-jährige Kroate auf Leihbasis in Österreich bei Sturm Graz aktiv.

Er hätte noch zwei Jahre Vertrag gehabt bis Sommer 2027, doch nun hat sich Luca Denk für einen Wechsel in die zweite holländische Liga zum FC Emmen entschieden. "Ich hatte eine wunderbare und prägende Zeit beim FC Bayern und möchte mich bei allen bedanken, die meinen Weg begleitet haben. Nun freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe in Emmen", lässt sich der gebürtige Döckinger (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) Denk in einer Pressemitteilung zitieren.



Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter des FC Bayern Campus, lobt den 22-Jährigen in den höchsten Tönen: "Luca kam 2017 mit Eröffnung des Campus zu uns und hat seitdem alle Jugendmannschaften durchlaufen. Er war stets ein Vorbild in Sachen Charakter und Einstellung. Zuletzt war er Kapitän bei den Amateuren und hat kürzlich bei uns auch seine Lehre zum Fachinformatiker erfolgreich absolviert. Jetzt hat er den Wunsch geäußert, eine neue sportliche Herausforderung im Profifußball anzunehmen."



Marusic: Mit Denk gekommen - und nun geht er auch mit Denk.