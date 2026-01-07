Personalie mit Signalwirkung

Der TSV Wabern II setzt weiter auf Kontinuität: Trainer Mario Bringmann bleibt auch über den Sommer hinaus im Amt. Wie Hessensport24 im Rahmen seines Ligen-Checks berichtet, verständigten sich Verein und Übungsleiter Anfang Dezember auf ein weiteres gemeinsames Jahr.

Der 50-Jährige betreut die zweite Mannschaft der Zuckerrübenstädter inzwischen seit vier Spielzeiten und hatte das Team bereits zwischen 2014 und 2017 trainiert. Unter seiner Leitung etablierte sich Wabern II als feste Größe im oberen Tabellendrittel der Kreisoberliga Schwalm-Eder und überwintert aktuell erneut auf Rang sechs.